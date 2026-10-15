Hàng nghìn cây hoa sữa nở dày đặc trên các tuyến phố phía Tây Hà Nội

Hoa sữa nở trên đường Lê Quang Đạo, tạo mảng xanh giữa những công trình hiện đại ở phía Tây Hà Nội.

Hoa sữa là cây thân gỗ, có thể cao 50 m. Bông hoa nhỏ, màu trắng đến vàng nhạt, nở từ tháng 6 đến tháng 11, có mùi thơm. Quả cây dài, có túm lông màu trắng, khi khô bay khắp nơi. Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.

Các tuyến phố và đường tại Hà Nội trồng nhiều cây hoa sữa gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...

Các cây được trồng cách nhau khoảng 3-4 mét.

Một số đoạn đường hoa sữa nở dày đặc, mùi hương nồng khiến người dân có cảm giác ngột ngạt.

Trên tuyến đường Trần Duy Hưng, hàng chục cây hoa sữa được trồng thành hàng dài, bung nở hàng loạt.

Chị Lan Anh, sống tại khu vực Mễ Trì, cho biết hương hoa sữa dễ nhận thấy mỗi khi cây nở rộ. “Những hôm trời ít gió, hương hoa khá đậm, nhất là ở đoạn có nhiều cây. Tôi thấy hoa sữa đẹp, tạo bóng mát cho đường phố, nhưng nếu cây trồng quá dày thì mùi hương đôi khi cũng gây cảm giác khó chịu”, chị nói.

Anh Duy Nam, người thường xuyên đi qua đường Trần Duy Hưng, cho biết anh thích không khí mùa thu Hà Nội nhưng đôi lúc thấy hương hoa sữa quá nồng. “Theo tôi, hoa sữa vẫn nên được giữ ở những tuyến phố phù hợp, nhưng mật độ cây cần được tính toán để mọi người đều cảm thấy thoải mái”, anh nói.

Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về rà soát cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của người dân, ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã lên kế hoạch triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu phương án điều chỉnh phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân với việc bảo tồn, gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội, không dịch chuyển, thay thế đồng loạt, thiếu căn cứ hoặc làm ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ thống cây xanh hiện có.