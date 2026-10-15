Phát động sáng tác về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại lễ phát động. (Ảnh: MINH NGỌC)

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là trong bối cảnh cả nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, sức lực và tính mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cống hiến, hy sinh ấy là ký ức thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: MINH NGỌC)

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vừa là đạo lý, tình cảm của mỗi người Việt Nam. Trong hành trình ấy, văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, Cuộc thi mong muốn khơi dậy sức sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của các văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên; khuyến khích những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

“Ban Tổ chức kỳ vọng các tác phẩm không chỉ tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng, mà còn khắc họa những số phận, những con người bình dị, những gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay. Qua đó, kết nối quá khứ với hiện tại, để lòng biết ơn được nuôi dưỡng bằng nhận thức, tình cảm và những hành động thiết thực” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi ở ba thể loại: truyện ngắn, thơ và ca khúc. (Ảnh: MINH NGỌC)

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tuyển chọn, đánh giá tác phẩm khách quan, công tâm, đề cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật và tôn trọng sự sáng tạo của tác giả.

Chia sẻ tại lễ phát động, nhạc sĩ Trương Quý Hải cho rằng, sáng tác về những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước là một dòng chảy đặc biệt trong đời sống văn học nghệ thuật. Theo ông, những tác phẩm mang tinh thần tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông cho rằng, cuộc thi là dịp để các văn nghệ sĩ, dù hoạt động ở những chuyên ngành, đơn vị và vị trí khác nhau, sẽ được kết nối để thể hiện tình cảm và lòng tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Theo thể lệ, Cuộc thi hướng đến đối tượng là tác giả, tập thể tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải chia sẻ tại Lễ phát động. (Ảnh: MINH NGỌC)

Các tác phẩm dự thi cần tập trung thể hiện các nội dung: phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; khắc họa câu chuyện, ký ức, số phận và hành trình của các thế hệ thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân; tôn vinh tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng…

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các tác phẩm khai thác những câu chuyện, nhân vật, địa danh, sự kiện có thật, những ký ức và tư liệu lịch sử có giá trị, bảo đảm tính chính xác của tư liệu lịch sử.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ ngày 20/10/2026 đến ngày 30/01/2027.

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2027 tại Hà Nội.