Hà Nội trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa năm 2026

Ban tổ chức vinh danh những tác giả có tác phẩm đạt giải cao. (Ảnh: BTC)

Ngày 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX-năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được tổ chức theo Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 27/2/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời khuyến khích, động viên đội ngũ người làm báo tích cực sáng tạo các tác phẩm có chất lượng, phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa Thủ đô, tuyên truyền chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; qua đó góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Năm 2026, giải thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử và 68 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự năm nay cơ bản bám sát định hướng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và các nghị quyết, chương trình của Thành ủy về phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Giải Đặc biệt cho nhóm tác giả đến từ Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Các tác phẩm tham dự giải năm 2026 cơ bản bám sát định hướng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và các nghị quyết, chương trình của Thành ủy về phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nội dung phản ánh phong phú, kết nối chiều sâu lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội với những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô ở giai đoạn mới. Nhiều tác phẩm tập trung khai thác giá trị di sản và bản sắc văn hóa; văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và đời sống xã hội; quy hoạch, kiến trúc, không gian văn hóa đô thị; làng nghề truyền thống, nghệ nhân, ẩm thực; phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Hà Nội.

Qua đó, các tác phẩm góp phần làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy di sản với phát triển kinh tế-xã hội; giữa gìn giữ bản sắc truyền thống với đổi mới, sáng tạo; giữa xây dựng môi trường văn hóa với hình thành chuẩn mực ứng xử và phát triển con người trong thời kỳ mới.

Điểm đáng chú ý là nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có cách tiếp cận đa chiều, kết hợp phản ánh thực tiễn với phân tích, lý giải và đề xuất giải pháp. Báo điện tử phát huy thế mạnh công nghệ, đa phương tiện; truyền hình chú trọng hình ảnh, hiện trường; báo in dù có số lượng ít hơn nhưng được đánh giá có chất lượng khá tốt.

Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 34 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích; đồng thời bình chọn 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Thông tấn xã Việt Nam.

Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh”, thể loại báo điện tử, của nhóm tác giả Trần Hồng Vân, Hoàng Lệ Quyên, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Phong, Đoàn Anh Tuấn (Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội).

Tác phẩm “Sớm hiện thực hóa giấc mơ nghệ thuật làm giàu không gian công cộng” của nhóm tác giả: Nguyễn Quang Hưng; Đoàn Hồng Sơn; Nguyễn Hải Nam; Đinh Thị Phương Thúy; Nguyễn Thu Hằng (Báo Nhân Dân) được trao Giải C.

Những kết quả đạt được từ Giải năm 2026 là cơ sở để tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, lan tỏa giá trị văn hóa, phát huy vai trò báo chí trong giai đoạn phát triển mới.

Qua chín lần tổ chức, giải đã góp phần phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa, đồng thời tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa để kế thừa, vận dụng trong công tác tổ chức giải báo chí chung của thành phố từ năm 2027.