Những món rau có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng vào ngày hôm sau

Rau luộc, rau xào hay canh rau còn dư sau bữa cơm có thể được bảo quản để dùng vào ngày hôm sau nếu xử lý đúng cách. Tuy nhiên, không phải món rau nào cũng giữ được chất lượng như ban đầu, và việc để thức ăn ở nhiệt độ phòng qua đêm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Rau luộc, rau xào có thể dùng lại nếu bảo quản đúng cách

Trong nhiều gia đình, việc nấu dư thức ăn là điều khó tránh khỏi. Thay vì bỏ đi, một số món rau đã chế biến có thể được cất trong tủ lạnh và sử dụng vào ngày hôm sau, miễn là được làm lạnh kịp thời, đựng trong hộp sạch, đậy kín và bảo quản ở nhiệt độ phù hợp.

Rau luộc.

Rau luộc là một trong những món thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Khi còn dư, rau nên được cho vào hộp sạch, đậy kín và đặt trong ngăn mát tủ lạnh sau khi nguội bớt. Rau có thể mềm hơn hoặc kém tươi ngon so với lúc mới nấu, nhưng điều đó không đồng nghĩa món ăn đã mất an toàn nếu được bảo quản đúng cách.

Tương tự, các món rau xào cũng có thể được giữ lại để ăn vào ngày hôm sau. Với món rau xào có thêm thịt, tôm hoặc trứng, cần chú ý đến toàn bộ món ăn, bởi độ an toàn không chỉ phụ thuộc vào phần rau mà còn vào những nguyên liệu đi kèm.

Rau xào

Canh rau cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh. Thay vì để nguyên nồi lớn trong thời gian dài, nên chia canh thành những phần nhỏ, đựng trong hộp phù hợp để thức ăn nguội nhanh hơn. Khi dùng lại, cần hâm nóng kỹ phần định ăn.

Canh rau.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thức ăn thừa cần được đưa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu hoặc dọn ra bàn; nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C, thời gian này rút xuống còn 1 giờ. Thức ăn nên được đựng trong hộp nông để làm lạnh nhanh và bảo quản ở nhiệt độ từ 4°C trở xuống.

Không nên để rau đã nấu chín qua đêm ở nhiệt độ phòng

Một nhầm lẫn thường gặp là cho rằng món rau đã nấu chín có thể để ngoài qua đêm rồi sáng hôm sau mới cho vào tủ lạnh. Trên thực tế, thức ăn chín để lâu ở nhiệt độ phòng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, kể cả khi món ăn chưa có mùi lạ hay dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

Vì vậy, nếu muốn giữ lại rau cho bữa ăn tiếp theo, cần chủ động bảo quản ngay sau bữa ăn, không chờ đến khi món ăn nguội hoàn toàn trong nhiều giờ. Thức ăn nóng có thể được chia vào hộp nông để nguội nhanh rồi đưa vào tủ lạnh; không nhất thiết phải chờ đến khi nguội hẳn mới cất giữ.

Ngoài ra, nên lấy lượng thức ăn vừa đủ cho mỗi lần ăn, tránh hâm nóng toàn bộ món rau nhiều lần. Dụng cụ dùng để gắp thức ăn cũng cần sạch, hạn chế việc đưa đũa hoặc thìa đã sử dụng vào hộp đựng phần còn lại.

USDA khuyến nghị phần lớn thức ăn thừa được bảo quản lạnh đúng cách nên dùng trong vòng 3–4 ngày. Tuy nhiên, với món rau, thời gian sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào nguyên liệu, cách chế biến và điều kiện bảo quản. Nếu không chắc món ăn đã được giữ an toàn hay chưa, nên bỏ đi thay vì cố sử dụng.

Hâm nóng kỹ trước khi ăn lại

Trước khi dùng rau đã bảo quản qua đêm, cần kiểm tra tình trạng món ăn và hâm nóng kỹ. Theo hướng dẫn của USDA, thức ăn thừa khi hâm lại nên đạt nhiệt độ bên trong khoảng 74°C.

Dù vậy, không nên chỉ dựa vào mùi, màu sắc hay hình thức để đánh giá độ an toàn. Một món ăn trông vẫn bình thường chưa chắc đã an toàn nếu từng bị để ngoài quá lâu hoặc bảo quản sai cách. Hâm nóng cũng không thể bảo đảm khắc phục mọi nguy cơ phát sinh từ việc lưu trữ không đúng quy trình.

Để hạn chế lãng phí thực phẩm mà vẫn bảo đảm an toàn, các gia đình nên nấu lượng rau vừa đủ, chia phần ngay sau bữa ăn và đưa phần còn dư vào tủ lạnh kịp thời. Quan trọng hơn cả, cần nhớ rằng rau đã nấu chín có thể được dùng lại vào ngày hôm sau, nhưng chỉ khi quá trình bảo quản được thực hiện đúng cách.