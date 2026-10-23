Nhà văn Ryu Murakami qua đời

Ryu Murakami được đánh giá là nhà văn đương đại táo bạo của Nhật Bản. Ảnh: Shinya Sawai.

Theo The Japan Times, nhà văn Ryu Murakami đã qua đời ở tuổi 74 vào ngày 17/10. Thông báo được nhà xuất bản Gentosha công bố vào chiều 23/10. Ông cùng Haruki Murakami và Banana Yoshimoto được xem như “tam trụ” của văn học Nhật Bản đương đại.

Sinh năm 1952 tại Nagasaki, Ryu Murakami chịu ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng Mỹ, đặc biệt là âm nhạc punk rock. Ông được đánh giá là nhà văn đương đại tăm tối và táo bạo nhất của Nhật Bản với lối viết không khoan nhượng, bóc trần những mặt trái của xã hội, khai quật những hố sâu tăm tối bên rìa Nhật Bản. Văn chương của ông mang nhịp điệu dồn dập, lạnh lùng, trực diện như một bộ phim giật gân.

Trong thời gian theo học tại Đại học Mỹ thuật Musashino, ông sáng tác tiểu thuyết đầu tay Màu xanh trong suốt. Tác phẩm khắc họa chân thực về cuộc sống trụy lạc của nhóm người trẻ.

Ra mắt lần đầu vào năm 1976, Màu xanh trong suốt bán được hơn 1 triệu bản, giúp Ryu Murakami giành giải Gunzo cho tác giả mới và giải thưởng văn học danh giá bậc nhất Nhật Bản Akutagawa. Cuốn sách nhanh chóng tạo tiếng vang toàn cầu và được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ.

Sau thành công của Màu xanh trong suốt, Ryu Murakami giữ vững phong độ sáng tác đều đặn và cho ra mắt hơn 30 tiểu thuyết, tiêu biểu như Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ, Xuyên thấu, Thích gì làm nấy…

Bên cạnh vai trò nhà văn, Ryu Murakami còn hoạt động như một biên kịch và đạo diễn. Ông trực tiếp chỉ đạo các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của mình như Đông Kinh trụy lạc, Almost Transparent Blue, Audition…