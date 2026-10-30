Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sắp đón chuỗi sự kiện giải trí thu hút 40.000 khán giả

Được sự cho phép của Sở VHTTDL TP. Hà Nội, sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn của chuỗi hoạt động kết hợp âm nhạc, thể thao điện tử và không gian trải nghiệm dành cho công chúng trong khuôn khổ nhạc hội Liên quân 10 Fest.

Các ca sĩ tham gia chương trình

Với chủ đề “Thập niên gắn kết”, Liên quân 10 Fest được tổ chức với sự kết hợp hai hoạt động chính gồm: giải Chung kết quốc gia Đấu trường danh vọng mùa Đông 2026 và Đại nhạc hội Liên quân 10 Fest có sự tham gia biểu diễn của hơn 30 nghệ sĩ nổi tiếng.

Mở màn chuỗi sự kiện vào ngày 7.11, vòng Chung kết quốc gia Đấu trường danh vọng mùa Đông 2026 là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội tuyển: Saigon Phantom, FPT Polytechnic, Boom Esports. Mở đầu là trận chung kết nhánh giữa Saigon Phantom và Boom Esport để tìm ra đối thủ của FPT Polytechnic tại Chung kết tổng.

Song song với các diễn biến kịch tính trên sàn đấu, sức nóng tại sự kiện sẽ được tiếp lửa bởi những màn trình diễn bùng nổ từ dàn sao Rap/Hip-hop tên tuổi, mang đến sự giao thoa hoàn hảo giữa tinh thần thể thao điện tử và nghệ thuật giải trí.

Khán giả cũng sẵn sàng cháy hết mình vào ngày 8.11 tại chương trình Đại nhạc hội Liên quân 10 Fest! Sân khấu sẽ nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ tên tuổi như Bích Phương, Soobin, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, Da LAB... thu hút tới 40.000 người tham gia trong 2 ngày.

Cùng với đó, đoàn diễu hành của 300 người hóa trang nghệ thuật sẽ tạo nên một lễ hội đích thực, một bữa tiệc hóa trang đa sắc màu. Sự kiện hứa hẹn sẽ thành một điểm hẹn giải trí bùng nổ - nơi thể thao điện tử và nghệ thuật trình diễn kết hợp đầy mãn nhãn.