'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' dự thi tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Theo danh sách được công bố, chương trình phim dự thi của HANIFF VIII gồm 37 tác phẩm, trong đó có 12 phim dài và 25 phim ngắn. Ở hạng mục phim dài, bên cạnh “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” đại diện Việt Nam, còn có một số tác phẩm khác như “Elephants in the Fog” (Nepal), “Moonglow” (Philippines), “Silent Friend” (Hungary, Đức, Pháp), “The Message” (Argentina), “Queen at Sea” (Anh), “Young Washington” (Hoa Kỳ)…

Phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" dự thi hạng mục phim dài tại HANIFF VIII. Ảnh: Đoàn phim

Ở hạng mục phim ngắn, 25 tác phẩm đến từ Iran, Cyprus, Na Uy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Việt Nam... Các phim ngắn Việt Nam được lựa chọn có nhiều loại hình như phim truyện, tài liệu và hoạt hình, tiêu biểu là “Khuất sau khung cửa”, “Ấn ức trong một cánh đồng”, “Cựu binh phố cổ”, “Mộng uyên ương”, “Những viên bi sắc màu”, “Pooc-Ba-Ga”, “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị”, “Giấc mơ là ốc sên”.

Bên cạnh chương trình phim dự thi, HANIFF VIII tổ chức Chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới với 50 tác phẩm, gồm 27 phim dài và 23 phim ngắn. Nhiều nền điện ảnh góp mặt trong chương trình như Argentina, Sri Lanka, Venezuela, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Đức, Pháp, Italy, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ.

Trong số các phim dài có “Kokuho” (Nhật Bản), “What Does That Nature Say To You” (Hàn Quốc), “Mirrors No.3” (Đức), “La Grazia” (Italy), “Case 137” (Pháp), “A Poet” (Colombia)…

Điểm nhấn khác là chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản, giới thiệu 8 bộ phim, trong đó có những tác phẩm hoạt hình Anime nổi tiếng như “Spirited Away” (2001), “Your Name” (2016), “5 Centimeters Per Second” (2007), “Children of the Sea” (2019), cùng các phim “Komada: A Whisky Family” (2023), “Gold Kingdom and Water Kingdom” (2023), “Lupin the IIIRD the movie: The Immortal Bloodline” (2025) và “Jinsei” (2025). Chương trình mở ra cơ hội để khán giả tìm hiểu thêm về ngôn ngữ nghệ thuật và những thành tựu sáng tạo của điện ảnh Nhật Bản.

Bộ phim "Mang mẹ đi bỏ" chiếu trong Chương trình Phim Việt Nam đương đại. Ảnh: Đoàn phim

Với điện ảnh trong nước, Chương trình Phim Việt Nam đương đại tuyển chọn 30 tác phẩm, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn, được sản xuất trong giai đoạn gần đây. Ở hạng mục phim dài có “Con kể ba nghe”, “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại”, “Trường hè”, “2001”, “Đại tiệc trăng máu 8”, “Mang mẹ đi bỏ”, “Nhà mình đi thôi”, “Ai thương ai mến”, “Ký ức Nam Xuân”, “Tử chiến trên không”, “Vạn dặm yêu em”…

Chương trình phim ngắn cũng giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại truyện, tài liệu, hoạt hình như “Chiếc lá từ mặt trăng”, “Mầm nhớ”, “Đàn cá gỗ”, “Tạm biệt chim cu”, “Trở về”, “Phòng thu bí mật”, “Giấy dó cuộc hành trình trở về”…

Với 125 bộ phim thuộc nhiều thể loại, phong cách và nền văn hóa, HANIFF VIII tạo không gian để các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và công chúng gặp gỡ, trao đổi, tiếp cận những xu hướng sáng tạo đa dạng.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 2-12-2026 tại Hà Nội. Mang khẩu hiệu “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”, liên hoan phim hướng tới tôn vinh tài năng, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.