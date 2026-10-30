Mỹ nhân Sài thành từng là thủ khoa thanh nhạc, nay lấy chồng Việt kiều kém 4 tuổi, U40 vẫn sở hữu vòng eo 53cm

Mai Hồ tuổi 39 vẫn trẻ đẹp, sở hữu vòng eo 53cm

Mới đây, Mai Hồ đăng tải loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 39 trên trang cá nhân. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện bên ông xã Nam Bùi, thu hút sự chú ý với diện mạo trẻ trung và phong cách thời trang gợi cảm.

Người đẹp lựa chọn chiếc váy đen hai dây dáng ngắn, khoe bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng cân đối. Mái tóc dài, lối trang điểm nhẹ nhàng giúp cô thêm nổi bật.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Mai Hồ, cho rằng cô ngày càng mặn mà dù đã bước sang tuổi U40.

Mai Hồ sinh năm 1987, từng hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và xuất hiện trong một số MV ca nhạc. Ít ai biết, cô từng theo học tại Nhạc viện TP.HCM và là thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc năm 2005.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mai Hồ dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật.

Đặc biệt, dù trải qua hai lần sinh nở, người đẹp vẫn duy trì vóc dáng thon gọn với vòng eo từng được tiết lộ chỉ 53cm.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Mai Hồ cho biết cô không áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Thay vào đó, nữ diễn viên hạn chế ăn khuya, tránh ăn quá no và chú ý hơn đến thói quen sinh hoạt. Cô từng thừa nhận bản thân vẫn yêu thích ăn uống, không ép mình phải nhịn ăn để giảm cân.

Từng đổ vỡ hôn nhân, nay hạnh phúc bên chồng Việt kiều kém 4 tuổi

Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Mai Hồ từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con trai riêng. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, cô có thời gian một mình chăm sóc con.

Năm 2015, Mai Hồ quen doanh nhân Việt kiều Đức Nam Bùi thông qua sự giới thiệu của ca sĩ Dương Triệu Vũ. Ông xã hiện tại kém nữ diễn viên 4 tuổi.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định gắn bó. Cuối tháng 2/2018, Mai Hồ và Nam Bùi tổ chức lễ đính hôn riêng tư tại TP.HCM. Sau đó, cô đưa con trai sang Đức sinh sống cùng chồng. Tháng 9/2018, cặp đôi chào đón con gái chung, có tên thân mật là Mai Vi.

Hiện tại, hai con của Mai Hồ là Nam Phong và Mai Vi, lần lượt 15 và 8 tuổi. Con trai lớn gây chú ý khi sở hữu chiều cao 1,74m cùng ngoại hình điển trai, trong khi con gái út được nhận xét có nhiều nét đáng yêu.

Trong những lần chia sẻ về cuộc sống gia đình, Mai Hồ dành nhiều lời khen cho ông xã. Theo nữ diễn viên, Nam Bùi là người tâm lý, luôn thấu hiểu và ủng hộ vợ.

Đặc biệt, cô trân trọng cách chồng đối xử với con trai riêng của mình. Tình cảm và sự quan tâm mà Nam Bùi dành cho các con khiến Mai Hồ cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hiện tại.

Sau khi lập gia đình, người đẹp ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con và tận hưởng cuộc sống bên người thân.

Ở tuổi 39, Mai Hồ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và cuộc sống gia đình êm ấm bên ông xã kém tuổi.

Ảnh: FBNV