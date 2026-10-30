Mariah Carey phát hành phiên bản kỷ niệm 25 năm album Glitter, hé lộ những bản thu giọng hát chưa từng công bố

Sau 25 năm kể từ ngày ra mắt, album nhạc phim Glitter của Mariah Carey chính thức trở lại với phiên bản đặc biệt. Không chỉ bổ sung những bản phối mới, dự án còn mang đến loạt bản thu giọng hát chưa từng được công bố, giúp người hâm mộ có cơ hội khám phá một khía cạnh khác trong quá trình thực hiện album đình đám này.

Ngày 30/10/2026, Mariah Carey phát hành Glitter (25th Anniversary Edition), phiên bản mở rộng nhân dịp kỷ niệm 25 năm album nhạc phim cùng tên. Sản phẩm bao gồm những bản thu giọng hát chưa từng phát hành trước đây cùng các phiên bản mới của một số ca khúc gắn liền với dự án gốc.

Trước thời điểm ra mắt, nữ ca sĩ từng tiết lộ rằng phiên bản kỷ niệm sẽ có những bản thu giọng hát được khai quật từ kho lưu trữ. Trong thông điệp gửi đến người hâm mộ thông qua danh sách email, Mariah Carey thừa nhận ban đầu cô khá do dự khi quyết định công bố những bản thu này. Theo nữ ca sĩ, việc chúng không xuất hiện trong album nhạc phim ban đầu cũng có lý do riêng.

Dù vậy, cô vẫn xem đây là món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 25 năm Glitter, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ thích thú khi được lắng nghe một góc nhìn khác về quá trình thực hiện các ca khúc.

Trước đó, Mariah Carey cũng từng bước khơi lại sức hút của kỷ nguyên Glitter bằng loạt sản phẩm âm nhạc mới. Ngày 17/10, nữ ca sĩ giới thiệu bản phối lại ca khúc Loverboy với sự góp mặt của Da Brat, Ludacris, Shawnna và Twenty II, đi kèm MV mới. Ca khúc vốn là một trong những bản nhạc tiêu biểu của album, gây chú ý bởi việc sử dụng các yếu tố âm nhạc từ bản hit Candy (1984) của nhóm Cameo.

Bên cạnh đó, Mariah Carey còn phát hành phiên bản mới của Didn't Mean to Turn You On với sự tham gia của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada Rochelle Jordan. Những động thái này cho thấy nữ diva đang dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án từng có hành trình phát hành nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.

Ra mắt ngày 11/9/2001, Glitter là album nhạc phim của bộ phim cùng tên do Mariah Carey đóng chính. Sản phẩm từng đạt vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với 116.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên. Tuy nhiên, thành tích thương mại của album bị ảnh hưởng đáng kể bởi những biến cố đặc biệt xảy ra đúng thời điểm phát hành.

Dù không đạt được thành công như kỳ vọng ban đầu, Glitter dần tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Theo thời gian, album được nhìn nhận lại với sự kết hợp giữa dance-pop, R&B và disco, tạo nên màu sắc âm nhạc đặc trưng. Những ca khúc từng không nhận được sự chú ý tương xứng khi mới ra mắt cũng dần được người nghe khám phá và đánh giá tích cực hơn.

Trong hành trình nhiều thăng trầm ấy, Loverboy là một trong những ca khúc gắn liền với câu chuyện đặc biệt của album. Sau giai đoạn khởi đầu không mấy thuận lợi trên các bảng xếp hạng, đĩa đơn này vươn lên vị trí thứ 2 trên Billboard HOT 100 và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2001.

Sau 25 năm, phiên bản kỷ niệm Glitter (25th Anniversary Edition) không chỉ đơn thuần là dịp để Mariah Carey nhìn lại một sản phẩm âm nhạc cũ, mà còn mở ra cơ hội để người hâm mộ khám phá những chất liệu từng nằm lại trong phòng thu. Từ những bản thu giọng hát chưa từng công bố đến các phiên bản làm mới, dự án mang đến một diện mạo khác cho album từng trải qua không ít sóng gió.

Với lần trở lại này, Mariah Carey dường như đang trao cho Glitter cơ hội được nhìn nhận một lần nữa, sau nhiều năm bị gắn với câu chuyện thất bại thương mại.