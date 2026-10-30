Clip: Chở con trai đi mua đồ, mẹ có hành động khó tin lúc ra về

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một cặp đôi mẹ con.

(Video ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười của 2 mẹ con. Nguồn: Group Hóng Đường Phố)

Theo đó, người mẹ dẫn bé trai vào cửa hàng mua đồ, lúc ra về, cậu bé xách theo một túi xách nặng, định mở cửa ô tô lên xe ra về nhưng không được. Mẹ cậu bé theo sau, thấy vậy liền lên ô tô trước.

Đáng chú ý, cứ ngỡ rằng, người mẹ sẽ mở cửa ô tô cho con trai nhưng nào ngờ, người mẹ đã điều khiển xe ô tô rời đi. Cậu bé đứng ngơ ngác trên vỉa hè nhìn theo bóng xe người mẹ.

Mẹ lên xe và rời đi, quên cả cậu con trai nhỏ. Ảnh cắt từ clip

Có lẽ, người mẹ cứ ngỡ rằng, con trai đã lên ghế sau ngồi yên rồi nên đã chủ quan rời đi. Trên thực tế, tình huống này từng xảy ra với rất nhiều người. Khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của 2 mẹ con được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống trớ trêu của cậu bé khi bị mẹ bỏ lại bên đường mà không hề hay biết. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hài hước, không ít ý kiến cũng cho rằng đây là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý quan sát con trước khi khởi hành, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Đặc biệt, với trẻ nhỏ, cha mẹ nên kiểm tra kỹ vị trí ngồi, thắt dây an toàn và chắc chắn con đã ở trong xe trước khi điều khiển phương tiện rời đi. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể khiến trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm, nhất là khi xe di chuyển ở khu vực đông người hoặc gần đường giao thông.