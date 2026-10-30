Phản ứng của Nhật Kim Anh về chuyện lên xe hoa năm 2026

Mới đây, Nhật Kim Anh thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh bắt trend "Nữ thần Meitu" trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với khăn trùm lụa trắng, tay cầm chân nến, gương mặt được trang điểm theo phong cách trong trẻo, mang màu sắc mộng mị. Hiệu ứng hình ảnh AI giúp diện mạo của Nhật Kim Anh trở nên khác lạ so với những hình ảnh đời thường quen thuộc.

Kèm theo loạt ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: "Cũng bắt trend cho có với người ta chớ". Dòng trạng thái ngắn gọn cho thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái của Nhật Kim Anh khi hưởng ứng xu hướng đang được nhiều người nổi tiếng và khán giả quan tâm.

Nhật Kim Anh chia sẻ loạt ảnh bắt trend "Nữ thần Meitu".

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ nghệ sĩ. Đáng chú ý, một khán giả còn để lại bình luận: "Làm cô dâu, 2026 lên xe hoa luôn nàng ơi". Lời nhắn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi gợi nhắc đến chuyện tình cảm và hôn nhân của nữ diễn viên. Tuy nhiên, trước lời khuyên này, Nhật Kim Anh hiện chưa có phản hồi.

Thực tế, Nhật Kim Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và hiện có hai con. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nữ diễn viên dành nhiều sự quan tâm cho con trai và duy trì công việc nghệ thuật, kinh doanh.

Đầu năm 2025, Nhật Kim Anh tiếp tục đón con gái Julia bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ở tuổi 41, nữ diễn viên hiện tập trung chăm sóc hai con, phát triển công việc và duy trì hoạt động nghệ thuật. Những chia sẻ về cuộc sống gia đình của cô thường nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Nhật Kim Anh hiện tại.

Bên cạnh đời tư, Nhật Kim Anh vẫn là gương mặt có dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh. Cô bắt đầu được biết đến với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2010, vai Cầm trong phim Long thành cầm giả ca giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Sau đó, Nhật Kim Anh tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Gieo gió, Độc thân tuổi 30, Lưới trời, Vong Nhi và Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ. Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa phát sóng năm 2019 đã trở thành một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Nhân vật có số phận nhiều trắc trở, trải qua những biến cố tình cảm và gia đình, giúp Nhật Kim Anh nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả.

Năm 2026, Nhật Kim Anh tiếp tục trở lại với điện ảnh qua bộ phim Mẹ Mìn. Trong phim, cô đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ phải đối diện với nhiều tổn thương trong cuộc sống gia đình. Ngoài ra, nữ diễn viên còn gây chú ý khi giành Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 với vai Thắm trong vở kịch Cuốn truyện bị đốt.

Từ những hoạt động nghệ thuật đến các khoảnh khắc đời thường, Nhật Kim Anh vẫn duy trì sự kết nối với người hâm mộ. Bộ ảnh bắt trend mới nhất tiếp tục cho thấy sự hào hứng của nữ diễn viên trước những xu hướng trên mạng xã hội, trong khi câu chuyện lên xe hoa năm 2026 vẫn chỉ dừng lại ở lời khuyên vui từ khán giả.