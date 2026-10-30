Sau thành công của phim 'Lầu chú Hỏa', đạo diễn Hùng Trần trở lại màn ảnh rộng với dự án kinh dị đề tài độc lạ

Vào năm 2005, câu chuyện về “bà già áo đỏ” chuyên bắt cóc, ăn thịt trẻ em và phụ nữ bất ngờ lan truyền khắp các khu dân cư, từ lời kể truyền miệng đến những câu chuyện được thêu dệt qua nhiều phiên bản khác nhau. Dù chưa từng có ai xác thực được sự tồn tại của nhân vật này, lời đồn vẫn khiến cả cộng đồng xôn xao, trở thành một trong những truyền thuyết đô thị gây tò mò nhất của thời kỳ đó.

Dù đã hai thập kỷ trôi qua, cái tên “bà già áo đỏ” vẫn còn nguyên sức gợi trong ký ức của nhiều người và trở thành nguồn cảm hứng cho dự án điện ảnh lần này của đạo diễn Hùng Trần. Điểm đáng chú ý của dự án phải kể đến sự trở lại của nhà làm phim 9X Hùng Trần trong vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch.

Trước đó, anh từng có màn chào sân đầy táo bạo với Lầu chú Hỏa. Đây là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên khai thác phong cách found footage (giả tài liệu), đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng, một “cú hích” đáng ghi nhận đối với đạo diễn phim đầu tay. Bên cạnh đó, Hùng Trần còn được biết đến qua phim ngắn Mộng và từng tham gia nhóm biên kịch của các dự án kinh dị như Đèn âm hồn, Heo năm móng.

Trở lại với Bà già áo đỏ, Hùng Trần tiếp tục phô diễn thế mạnh kinh dị nhưng trực diện hơn với cách kể chuyện truyền thống, đồng thời khai thác một chất liệu mới giàu tiềm năng về những lời đồn dân gian gây nên nỗi ám ảnh tập thể lớn nhất thời điểm bấy giờ. Với niềm đam mê dành cho thể loại kinh dị, Hùng Trần đang từng bước khẳng định dấu ấn sáng tạo trong dòng phim kinh dị Việt Nam.

Chia sẻ về dự án này, đạo diễn Hùng Trần cho biết: “Tôi không muốn lặp lại bản thân, nên làm một bộ phim hoàn toàn khác với dự án trước đó. Điểm chung duy nhất là tôi muốn những bộ phim của mình đều có tính hồi hộp, thấp thỏm, khán giả dính vào ghế, không thở nổi và không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra".

"Đây là lần đầu tiên 'bà già áo đỏ' được lên 'vai chính' trong một bộ phim điện ảnh. Tôi muốn làm khán giả cảm nhận được, đây là một bà già bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp ngoài đời, để mang đến một nỗi sợ thật sự từng tồn tại trong tuổi thơ của họ, trong đó có tuổi thơ tôi”, đạo diễn trẻ cho biết.