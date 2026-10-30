Lee Hyori lên tiếng về tin giải nghệ khi chồng bị bệnh

Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, được yêu mến nhờ cá tính mạnh mẽ, sự nghiệp âm nhạc thành công và phong cách sống khác biệt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã Lee Sang Soon.

Mới đây, Lee Hyori bất ngờ lên tiếng đính chính thông tin liên quan đến việc cô có ý định từ bỏ các hoạt động nghệ thuật. Động thái của nữ ca sĩ xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội có tiêu đề: "Sau khi chồng Lee Sang Soon đổ bệnh, Lee Hyori tuyên bố từ bỏ yoga và truyền hình vì lý do này". Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên những chia sẻ của cô trong chương trình Love War.

Lee Hyori phản hồi khi xuất hiện bài viết cho rằng cô giải nghệ khi chồng gặp biến cố sức khỏe.

Trong chương trình, Lee Hyori tiết lộ cuộc sống của hai vợ chồng có nhiều thay đổi sau khi Lee Sang Soon gặp vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đã dành nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Tuy nhiên, cô bất ngờ nhận ra đôi bên vẫn còn nhiều điều chưa thực sự thấu hiểu về đối phương. Dù đã kết hôn nhiều năm và có mối quan hệ thân thiết, cả hai đôi khi vẫn không biết người kia đang mong muốn điều gì nếu không trực tiếp bày tỏ.

Lee Hyori chia sẻ rằng trước đây cô thường nghĩ hai người quá thân thiết nên không cần phải giải thích hay nói ra mọi chuyện. Thế nhưng, sau những cuộc trò chuyện gần đây, nữ ca sĩ nhận ra chồng vẫn mong muốn được nghe những lời chia sẻ rõ ràng và cần cô thể hiện tình cảm bằng lời nói nhiều hơn.

Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 1979 cũng nhìn nhận lại cách cô dành thời gian cho những mục tiêu cá nhân. Việc tập trung theo đuổi yoga và các hoạt động truyền hình đôi khi khiến cô vô tình xao nhãng người thân bên cạnh. Lee Hyori bộc bạch: "Nếu trong cuộc sống của tôi không có chồng thì yoga có ý nghĩa gì, hoạt động truyền hình có ý nghĩa gì? Tất cả đều chẳng còn ý nghĩa".

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý, song một số bài đăng trên mạng xã hội lại diễn giải theo hướng Lee Hyori muốn từ bỏ yoga và các hoạt động truyền hình để dành thời gian cho chồng. Cách đặt tiêu đề khiến nhiều người hiểu rằng nữ ca sĩ đang có ý định rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Trước thông tin gây hiểu lầm, Lee Hyori trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng để đính chính. Cô viết: "Tôi chưa từng nói rằng mình sẽ từ bỏ mà".

Phản hồi ngắn gọn nhưng thẳng thắn của nữ ca sĩ cho thấy cô không đồng tình với cách diễn giải phát ngôn của mình. Thực tế, điều Lee Hyori muốn truyền tải là sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống sau khi chồng gặp vấn đề sức khỏe, chứ không phải tuyên bố giải nghệ hay ngừng theo đuổi những sở thích, công việc cá nhân.

Lee Hyori và chồng là Lee Sang Soon duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm qua.

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn vào năm 2013. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân kín tiếng, bình dị và những khoảnh khắc đồng hành bên nhau.

Hồi tháng 8/2026, Lee Sang Soon gặp vấn đề sức khỏe ngay trong lúc phát sóng chương trình radio trực tiếp và phải nghỉ ngơi tại phòng y tế của đài MBC. Sau đó, anh không thể tiếp tục công việc dẫn chương trình và thông báo tình hình sức khỏe trên mạng xã hội vào ngày 6/9.

Nam nghệ sĩ cho biết được bác sĩ khuyên nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe do gặp triệu chứng suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị. Sau khoảng một tháng tạm ngừng công việc, Lee Sang Soon trở lại sóng phát thanh vào ngày 1/10. Anh chia sẻ bản thân đã cảm thấy khá hơn sau thời gian nghỉ ngơi, dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Lee Sang Soon cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp lại khán giả nên đã chủ động đề xuất trở lại ngay trong ngày đầu tiên của tháng 10.

Những chia sẻ gần đây của Lee Hyori cho thấy biến cố sức khỏe của chồng khiến cô có thêm thời gian nhìn nhận lại những điều quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không hề tuyên bố từ bỏ sự nghiệp như những thông tin đang lan truyền.