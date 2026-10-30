Nam MC lần đầu dẫn điểm cầu 'Đường lên đỉnh Olympia' từng 3 lần là thủ khoa

Trong dàn MC dẫn các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Châu Khang là gương mặt trẻ nhất. Chàng trai sinh năm 2001 được giao dẫn tại điểm cầu Hưng Yên, cổ vũ thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình.

MC Châu Khang lần đầu dẫn điểm cầu chung kết Olympia 2026.

Đây là lần đầu Châu Khang góp mặt trong đội hình dẫn điểm cầu của trận chung kết chương trình. Anh sẽ cùng hàng nghìn cổ động viên tại địa phương tiếp thêm tinh thần cho nhà leo núi trong cuộc tranh tài diễn ra sáng 1/11.

Châu Khang tên đầy đủ là Nguyễn Châu Khang, sinh năm 2001, quê Bến Tre. Theo chia sẻ của nam MC, anh từng đỗ thủ khoa chuyên Lý ở bậc THCS, sau đó tiếp tục đạt thủ khoa chuyên Văn khi học tại Trường THPT chuyên Bến Tre. Anh cũng là thủ khoa Nhạc viện TP.HCM.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Châu Khang còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 16 tuổi, anh tham gia chương trình âm nhạc Ai sẽ thành sao và giành ngôi quán quân. Cùng năm, anh cũng được giới thiệu là người chiến thắng cuộc thi Ngôi sao xì tin do báo Mực Tím tổ chức.

Châu Khang từng giành ngôi quán quân cuộc thi “Ai sẽ thành sao” khi mới 16 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Châu Khang đứng trước nhiều lựa chọn về nghề nghiệp, trong đó có sư phạm, âm nhạc và kinh tế tài chính. Anh quyết định theo học song song về âm nhạc và ngành Kinh tế tài chính. Tuy nhiên, lịch học quá dày khiến chàng trai phải lựa chọn một con đường.

Cuối cùng, anh chọn âm nhạc dù quyết định này không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình. Bố mẹ Châu Khang mong con trai theo đuổi những công việc ổn định như bác sĩ, luật sư hoặc ngân hàng. Bố anh làm nghề sửa chữa, buôn bán phụ tùng xe, còn mẹ kinh doanh hàng ăn.

Châu Khang cho biết anh từng dành nhiều năm suy nghĩ về việc có thực sự phù hợp với con đường ca hát hay không. Nghệ thuật đòi hỏi nhiều chi phí, công sức và áp lực. Sau một thời gian theo đuổi âm nhạc, anh nhận ra bản thân không chỉ yêu thích ca hát mà còn có hứng thú với công việc dẫn chương trình và diễn xuất. Anh thấy thoải mái hơn khi làm việc với con chữ, giao tiếp trước công chúng thay vì chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn.

Từ đó, Châu Khang bắt đầu tìm hiểu và học nghề dẫn chương trình.

Nam MC từng ba lần đạt danh hiệu thủ khoa ở các cấp học khác nhau.

Ngày 29/4/2025, anh lần đầu xuất hiện trên sóng VTV3 trong chương trình Đẹp+84 với vai trò MC trải nghiệm tại Hoàng thành Thăng Long. Sau khi trúng tuyển, anh chuyển ra Hà Nội để theo đuổi công việc lâu dài, đồng thời tham gia khóa đào tạo nhằm hoàn thiện kỹ năng dẫn. Ban đầu gia đình khá lo lắng, nhất là mẹ không muốn con trai sống xa nhà, mong anh trở về TP.HCM. Vì thế, Châu Khang tự đặt ra một giới hạn thời gian để thử sức với nghề dẫn trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Trước thời hạn đã hứa với gia đình, anh được tham gia một số chương trình mới và có cơ hội đứng chung sân khấu với các MC kỳ cựu trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập VTV3.

Trên sóng VTV, Châu Khang dần xuất hiện trong các chương trình như Sao 24h, Café sáng, Vũ trụ Fandom và Sao Check. Anh gây ấn tượng tốt với giọng nói ấm, phong thái trẻ trung và cách dẫn linh hoạt.

Dù vậy, nam MC thừa nhận bản thân còn nhiều điều phải hoàn thiện. Trong giai đoạn đầu làm nghề, anh chủ động tìm hiểu các format chương trình, dành thời gian theo dõi những MC đi trước để học cách xử lý tình huống và làm quen với nhịp dẫn trực tiếp.

Từ chàng trai từng mơ trở thành thí sinh Olympia, Châu Khang nay có cơ hội đồng hành cùng chương trình trong vai trò người dẫn điểm cầu.

Sau hơn một năm xuất hiện trên sóng truyền hình, Châu Khang tiếp tục có dấu mốc mới khi được giao dẫn tại điểm cầu Hưng Yên trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

“Châu Khang hy vọng có thể mang được thật nhiều năng lượng tích cực đến với điểm cầu, để cùng quê hương tiếp thêm sức mạnh cho nhà leo núi Nguyễn Huy Quang Minh chinh phục vòng nguyệt quế”, MC chia sẻ.

Vị trí dẫn chương trình tại trường quay VTV vẫn thuộc về hai gương mặt quen thuộc là Ngọc Huy và Khánh Vy. Ba MC khác tại các điểm cầu địa phương gồm Minh Tân, Sơn Lâm và Thái Trang.