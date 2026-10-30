Phương Oanh ở tuổi 37 và cuộc sống bình dị bên cặp song sinh Jimmy - Jenny

Ở tuổi 37, dù ít khi góp mặt tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh vẫn đều đặn cập nhật trên trang cá nhân những khoảnh khắc đời thường êm đềm bên hai con song sinh Jimmy và Jenny.

Sau khi kết thúc phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Phương Oanh chưa nhận đóng phim và tập trung cho cuộc sống riêng. Cô thường xuất hiện trên trang cá nhân với hình mẫu người phụ nữ của gia đình.

Phương Oanh hiện tại chưa nhận đóng phim và tập trung cho cuộc sống riêng.

Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải các đoạn video làm bếp trên trang cá nhân và nhận về lượng tương tác lớn từ người theo dõi. Quá trình làm ra một món ăn, từ khâu chọn lựa nguyên liệu đến khi hoàn thiện, đều được cô ghi lại một cách tự nhiên và mộc mạc.

Không còn là hình ảnh một diễn viên xuất hiện với lớp trang điểm chỉn chu trước ống kính, Phương Oanh trong căn bếp mang đến cảm giác đời thường hơn. Cô dành thời gian chuẩn bị món ăn, tìm hiểu cách chế biến và giới thiệu những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải các đoạn video làm bếp trên trang cá nhân...

...và nhận về lượng tương tác lớn từ người theo dõi. Ảnh: FBNV

Dù nấu nướng với không ít người là công việc quen thuộc lặp đi lặp lại hàng ngày, đây lại chính là niềm vui lớn của Phương Oanh. Trong một buổi trò chuyện dịp cuối năm cùng truyền thông, nữ diễn viên bộc bạch rằng làm bếp là khoảng thời gian để cô thư giãn, thả mình vào sở thích cá nhân và bỏ lại sau lưng những bận rộn. Mấy đoạn video nấu ăn cũng chứng minh cô vẫn giữ cho mình một không gian riêng bên cạnh trách nhiệm chăm con.

Chính vì vậy, Phương Oanh nhận được sự quan tâm của khán giả nhiều hơn. Những câu chuyện về căn bếp, món ăn hay sinh hoạt thường ngày cũng giúp cô giữ được sự hiện diện trên mạng xã hội.

Bên cạnh thú vui bếp núc, Phương Oanh dành trọn sự quan tâm cho hai bé Jimmy và Jenny. Thiên chức làm mẹ đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của nữ diễn viên.

Ở tuổi 37, bên cạnh công việc, Phương Oanh dành trọn sự quan tâm cho hai bé Jimmy và Jenny.

Nếu trước đây, lịch trình của cô gắn với việc học thoại, quay phim và các hoạt động nghệ thuật thì hiện tại, việc chăm sóc con trở thành một phần quan trọng trong ngày. Những kế hoạch cá nhân cũng cần được tính toán sao cho phù hợp với nhu cầu của hai bé.

Sinh năm 1989, Phương Oanh từng tạo dấu ấn sâu đậm qua loạt phim truyền hình tên tuổi như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Tạm lui về hậu phương để lo cho tổ ấm và chào đón hai con, cô đã đánh dấu sự trở lại màn ảnh với nhân vật Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.