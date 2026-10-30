[GALLERY] Diệp Lâm Anh - Phạm Kiên ngày càng gắn bó, thường xuyên diện đồ đôi

Mới đây, Diệp Lâm Anh chia sẻ hình ảnh cùng người mẫu Phạm Kiên đạp xe dạo phố. Cả hai lựa chọn trang phục thể thao năng động, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Ngoài những hoạt động thường ngày, cặp đôi còn dành thời gian cho các chuyến đi chung. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Diệp Lâm Anh và bạn trai theo đuổi phong cách trẻ trung, thoải mái.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên nhiều lần lựa chọn trang phục cùng tông khi tham gia các sự kiện giải trí. Người đẹp diện váy dạ hội trắng, còn bạn trai chọn vest trắng phối sơ mi đen và nơ cổ.

Ở một lần xuất hiện khác, Diệp Lâm Anh chọn váy trắng trễ vai, trong khi Phạm Kiên diện sơ mi trắng, cà vạt tối màu và quần âu. Cách phối đồ không quá cầu kỳ nhưng tạo tổng thể hài hòa.

Diệp Lâm Anh thường chọn trang phục nữ tính, còn Phạm Kiên ưu tiên phong cách lịch lãm. Cả hai có sự kết hợp hài hòa về màu sắc và kiểu dáng trang phục.

Hồi tháng 8/2026, Diệp Lâm Anh được bạn trai chuẩn bị không gian nhà riêng ngập hoa hồng. Người đẹp chia sẻ loạt ảnh bên Phạm Kiên và bày tỏ sự bất ngờ trước món quà đặc biệt.

Theo Vietnamnet, Phạm Kiên đặt 6.836 bông hồng và dành nhiều ngày chuẩn bị. Món quà mang ý nghĩa chúc người yêu gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc.

Trong dịp sinh nhật, nam người mẫu còn tự tay ghi lại những khoảnh khắc của Diệp Lâm Anh giữa không gian ngập hoa. Người đẹp cho biết đã một năm không tổ chức sinh nhật nên càng bất ngờ trước sự chuẩn bị của bạn trai.

Hồi tháng 1/2025, Diệp Lâm Anh xác nhận có bạn trai khi chia sẻ với Tri Thức - Znews. Thời điểm đó, cô cho biết cả hai đã tìm hiểu một thời gian nhưng chưa muốn công khai mối quan hệ trên truyền thông. Sau biến cố hôn nhân, người đẹp mong muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên.

Xem video Diệp Lâm Anh nhận quà từ bạn trai trong dịp sinh nhật. Nguồn Vietnamnet