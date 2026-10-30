Mỹ nhân VTV quê Lào Cai sở hữu 4 Huy chương Vàng, cưới bạn học sau 9 năm yêu, mặc 3 váy cưới trị giá 1 tỷ đồng

Mỹ nhân VTV giành Huy chương Vàng thứ 4 trong sự nghiệp

Mới đây, diễn viên Việt Hoa nhận được nhiều lời chúc mừng khi giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Nữ diễn viên được vinh danh nhờ vai Hường trong vở kịch Ảo ảnh, tác phẩm do nhà viết kịch Lê Chí Trung chuyển thể từ truyện ngắn của cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn, dưới sự dàn dựng của NSƯT Trịnh Mai Nguyên.

Sau khi nhận giải, Việt Hoa chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân, cho biết dù đây đã là Huy chương Vàng thứ 4 nhưng cảm xúc của cô vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên.

Trước đó, người đẹp từng giành 3 Huy chương Vàng tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2020, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 và Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2022.

Việt Hoa tên đầy đủ là Vũ Việt Hoa, sinh năm 1996, quê ở Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú cùng khả năng diễn xuất đa dạng, Việt Hoa nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn truyền hình chú ý.

Năm 2020, cô gây ấn tượng với vai Đào trong Cô gái nhà người ta. Nhân vật có tính cách đanh đá, sắc sảo giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả.

Sau đó, Việt Hoa tiếp tục được biết đến qua vai Thiên Nga trong Hương vị tình thân, Yến trong Trở về giữa yêu thương và Lệ trong Anh có phải đàn ông không?.

Năm 2024, cô xuất hiện trong hai bộ phim Độc đạo và Mình yêu nhau, bình yên thôi, thể hiện khả năng biến hóa qua những nhân vật có tính cách khác biệt.

Gần đây, người đẹp tiếp tục góp mặt trong Gió ngang khoảng trời xanh và Lửa trắng. Đặc biệt, ở Lửa trắng, Việt Hoa đảm nhận vai Mai, một nữ cảnh sát hoạt động bí mật trong đường dây ma túy.

Kết hôn với bạn học sau 9 năm yêu, dự định nghỉ 2 năm để sinh con

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Việt Hoa còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền chặt với diễn viên Vương Trọng Trí.

Cả hai quen biết từ khi còn học chung tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau 9 năm gắn bó, cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Tháng 5/2026, Việt Hoa và Vương Trọng Trí tổ chức lễ cưới tại quê nhà Lào Cai, sau đó tiếp tục đãi tiệc tại Hà Nội vào tháng 6.

Trong ngày trọng đại, nữ diễn viên gây chú ý khi diện 3 bộ váy cưới được thiết kế riêng với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng. Một trong những mẫu váy được đính thủ công 1.996 bông hoa và 1.996 chiếc lá, tượng trưng cho năm sinh của hai vợ chồng.

Sau khi kết hôn, Việt Hoa lựa chọn sống chung với gia đình chồng. Cô chia sẻ bản thân yêu thích không khí gia đình đông vui và cảm thấy may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý, luôn tạo điều kiện để con dâu phát triển sự nghiệp.

Đáng chú ý, dù đang ở giai đoạn có nhiều cơ hội trong nghề, nữ diễn viên tiết lộ dự định tạm nghỉ đóng phim khoảng 2 năm sau khi hoàn thành dự án Lửa trắng.

Theo Việt Hoa, cô muốn dành thời gian chăm sóc tổ ấm và thực hiện kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định vẫn dành tình yêu lớn cho nghệ thuật và mong muốn trở lại màn ảnh khi cuộc sống gia đình ổn định.

Ở tuổi 30, Việt Hoa có sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý với 4 Huy chương Vàng sân khấu, nhiều vai diễn truyền hình được khán giả nhớ đến và cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người bạn đời đã đồng hành suốt 9 năm.

Ảnh: FBNV