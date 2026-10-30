Hội fashionista Việt 'tất tay' với loạt tạo hình chấn động mùa Halloween 2026

Châu Bùi "mở bát" đường đua Halloween 2026 sớm khi cùng đồng đội tại chương trình Sao Nhập Ngũ 2026 gia nhậpthế giới cổ tích Peter Pan. Bộ ảnh đạt được hiệu ứng tích cực nhờ sự đầu tư chỉn chu cả về tạo hình, trang phục lẫn hiệu ứng đồ họa.

Châu Bùi trực tiếp tham gia định hướng sáng tạo và sản xuất bộ hình cùng nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa Nemotion.

Cô Em Trendy Khánh Linh tham dự đêm hội Wonderland Of Darkness do Dahan Phương Oanh, VSTRA và Huang Long tổ chức. Điểm nhấn trong tạo hình hóa trang của mỹ nhân V-Biz nằm ở lớp "họa mặt". Các đường nét gương mặt trông biến dạng, lệch khỏi cấu trúc tự nhiên, tạo nên cảm giác kỳ quái, ám ảnh.

Quỳnh Anh Shyn lựa chọn nhân vật Lydia Deetz trong bộ phim Beetlejuice (1988) làm cảm hứng cho màn hóa trang Halloween năm nay. Em Xinh tái hiện tạo hình váy cưới đỏ xuất hiện ở phân đoạn cao trào, một trong những khung hình có tính biểu tượng nhất trong bộ phim hài đen pha yếu tố kinh dị do Tim Burton đạo diễn.

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn cùng Bích Phương, Juky San và Vũ Thảo My đã có tạo hình kỳ ảo đón Halloween sớm trong MV Cô Bé Ơi của Tăng Duy Tân.

Linh Ngọc Đàm gây trầm trồ với bộ hình concept đón Halloween đậm chất dark fantasy. Sao nữ chọn gam đen - trắng tương phản mạnh mẽ, đầu tư mạnh vào phần đồ họa, tạo ra không gian siêu thực.

Lim Feng tiếp tục phát huy thế mạnh sáng tạo theo phong cách futuristic, techwear và avant-garde. Nữ Giám đốc sáng tạo nhập vai A2 - một trong ba nhân vật chính của tựa game hành động NieR: Automata. Hình tượng nhân vật nữ chiến binh Android thuộc thế hệ cũ với trang phục ôm sát cơ thể kết hợp khung máy móc đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của giới cosplayer.

Theo chia sẻ của Lim Feng, cô đã dành hai ngày tìm kiếm và di chuyển đến một tu viện bỏ hoang tại khu vực Cam Ranh để thực hiện bộ hình. Không gian kiến trúc cũ kỹ đã trở thành phông nền phù hợp cho câu chuyện về một chiến binh máy móc tồn tại giữa thế giới đổ nát.

Call Me Duy lần đầu giới thiệu chuỗi sự kiện và tiệc hóa trang Halloween mang tên museDUYm. Ở vai trò chủ trì, Call Me Duy đầu tư tạo hình công phu, hóa thân thành xác ướp Pharaoh dát vàng. TikToker sở hữu 1,2 triệu người theo dõi lấy cảm hứng từ BST Haute Couture Xuân Hè 2004 của Christian Dior dưới thời Giám đốc sáng tạo John Galliano. BST từng tạo tiếng vang nhờ những thiết kế mang đậm tính kịch nghệ, hào nhoáng lấy cảm hứng từ nền văn minh Ai Cập cổ đại.