JEONGYEON (TWICE) lột xác ngoạn mục, lần đầu thử lấn sân điện ảnh

JEONGYEON (TWICE) chuẩn bị có màn chào sân điện ảnh với bộ phim Phim Tân binh: Có ma trong bệnh viện quân đội (The New Recruit: Ghost in the Military Hospital). Đây là lần đầu tiên nữ thần tượng thử sức với lĩnh vực diễn xuất trên màn ảnh rộng, đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm gắn bó với TWICE.

Theo thông tin được công bố ngày 29/10, bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 30/12 tới. Những hình ảnh đầu tiên của tác phẩm cũng chính thức được hé lộ, trong đó JEONGYEON xuất hiện với tạo hình sĩ quan điều dưỡng Yoo Jeong-yeon. Khác với hình ảnh năng động, cuốn hút trên sân khấu âm nhạc, nữ thần tượng diện quân phục chỉnh tề, toát lên vẻ thanh lịch và điềm đạm.

Tạo hình nữ sĩ quan điều dưỡng của JEONGYEON trong phim.

Sự xuất hiện của JEONGYEON nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dù chưa có nhiều hình ảnh để đánh giá khả năng diễn xuất, việc thành viên TWICE lần đầu góp mặt trong một dự án điện ảnh đã tạo nên sự tò mò. Đặc biệt, khán giả muốn biết nữ thần tượng sẽ thể hiện nhân vật Yoo Jeong-yeon ra sao và vai diễn này có vai trò thế nào trong câu chuyện tại bệnh viện quân đội.

Phim Tân binh: Có ma trong bệnh viện quân đội thuộc thể loại hài hước kết hợp kinh dị, xoay quanh những tân binh nhập viện với hy vọng được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày tháng huấn luyện vất vả. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng là thiên đường ấy lại ẩn chứa hàng loạt tin đồn đáng sợ và những sự kiện kỳ quái. Từ đây, nhóm nhân vật bắt đầu hành trình khám phá những bí mật phía sau bệnh viện quân đội.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở cách kết hợp màu sắc hài hước vốn là thương hiệu của series Tân binh với yếu tố bí ẩn, kinh dị. Những tình huống dở khóc dở cười trong môi trường quân ngũ được đặt cạnh các hiện tượng bất thường, hứa hẹn tạo nên nhiều diễn biến vừa gây cười vừa khiến người xem hồi hộp.

JEONGYEON là thành viên hoạt động ở nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop TWICE.

Bên cạnh JEONGYEON, phim còn có sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc gồm Kim Min-ho, Nam Tae-woo, Lee Jung-hyun, Jang Seong-beom, Jeon Seung-hoon, Kim Hee-soo và Kim Hyun-gyu. Các nhân vật xuất hiện trong trang phục bệnh nhân, cùng những biểu cảm và hành động khác thường, hé lộ một chuyến nhập viện không hề yên bình của nhóm tân binh.

Đáng chú ý, Ryu Kyung-soo đảm nhận vai Yoo Jae-hoon, một binh sĩ mang nhiều bí ẩn. Hình ảnh nhân vật đứng một mình bên cửa sổ với vẻ ngoài lạnh lùng, trầm mặc tạo nên sự tương phản với không khí hài hước của nhóm tân binh. Nhân vật này được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra những nút thắt liên quan đến các sự kiện kỳ lạ tại bệnh viện.

Bộ phim do Min Jin-gi đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, với sự tham gia của biên kịch Yoon Gi-yeong. Tác phẩm được KT Studio Genie cung cấp và phát hành, Story Island tham gia sản xuất. Việc đưa thế giới Tân binh từ các nội dung trực tuyến lên màn ảnh rộng cũng là bước mở rộng đáng chú ý của thương hiệu này.

Màn lấn sân điện ảnh của JEONGYEON diễn ra trong giai đoạn cô có những thay đổi đáng chú ý trong định hướng hoạt động. Nữ thần tượng đã rời JYP Entertainment và gia nhập VARO Entertainment, công ty quản lý của chị gái là diễn viên Gong Seung-yeon. Động thái này khiến công chúng càng quan tâm đến những kế hoạch mới của cô bên cạnh hoạt động âm nhạc cùng TWICE.

JEONGYEON thử sức với vai trò với sau hơn một thập kỷ làm idol.

Sau nhiều năm hoạt động trên các sân khấu quốc tế, JEONGYEON đang có cơ hội thử nghiệm một vai trò hoàn toàn khác. Việc lựa chọn nhân vật sĩ quan điều dưỡng trong một bộ phim kết hợp hài và kinh dị cũng mở ra thử thách mới về biểu cảm, tương tác và khả năng nhập vai của nữ thần tượng.

Phim Tân binh: Có ma trong bệnh viện quân đội dự kiến khởi chiếu ngày 30/12. Sự góp mặt của JEONGYEON cùng câu chuyện kỳ bí trong bệnh viện quân đội đang khiến tác phẩm trở thành dự án đáng chú ý với người hâm mộ TWICE và khán giả yêu thích dòng phim hài kinh dị Hàn Quốc.