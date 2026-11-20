Khu du lịch văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, không gian văn hóa Mường tạo nên sức hấp dẫn riêng với du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Sở hữu hệ thống danh thắng, di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Ninh Bình đang từng bước làm mới sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Không chỉ hướng tới gia tăng lượng khách, địa phương còn chú trọng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm di sản

Từ lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di sản phong phú, du lịch Ninh Bình đang từng bước mở rộng các sản phẩm theo hướng khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử và trải nghiệm cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tham quan, ngắm cảnh, nhiều khu, điểm du lịch đã chú trọng tổ chức các hoạt động tương tác, giúp du khách tìm hiểu đời sống bản địa và trực tiếp tham gia những trải nghiệm gắn với giá trị di sản.

Tại Khu du lịch văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, không gian văn hóa Mường đang trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá của du khách. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, nơi đây tổ chức các hoạt động giới thiệu phong tục, tập quán và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Mường thông qua chợ Mường, bếp Mường, sạp Mường, múa Mường và các trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, Thung Ui còn phát triển các chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, kết hợp tham quan di tích với tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ngày 15/11/2026, khoảng 3.500 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa và Trường Trung học phổ thông Lê Hoàn đã tham gia chương trình tìm hiểu các công trình, địa điểm như Điện Kính Địa, Điện Kính Nhân, Điện Kính Thiên, Đàn Kính Thiên và Hang Bói.

Thông qua hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, giao lưu văn nghệ và tham gia các sinh hoạt văn hóa, học sinh có điều kiện tiếp cận kiến thức trực quan, gắn nội dung học tập với không gian di sản. Đây cũng là hướng khai thác giúp mở rộng đối tượng khách, đưa di sản trở thành không gian giáo dục và trải nghiệm, thay vì chỉ là điểm tham quan đơn thuần.

Khu du lịch văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, không gian văn hóa Mường hiện có sức hấp dẫn riêng với du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Theo đơn vị vận hành, trong khoảng 11 tháng năm 2026, Thung Ui đón trên 500.000 lượt khách, vượt kế hoạch cả năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 600 lao động thường xuyên và thời vụ. Kết quả này cho thấy việc đầu tư sản phẩm gắn với văn hóa bản địa không chỉ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến mà còn tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân.

Xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm cũng được thể hiện tại Quần thể danh thắng Tràng An và Khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Với du khách quốc tế, sức hấp dẫn của Ninh Bình không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên hay những công trình kiến trúc nổi tiếng mà còn ở cơ hội tìm hiểu văn hóa, phong tục và đời sống địa phương.

Tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, bên cạnh hoạt động tham quan quần thể chùa và cảnh quan hồ nước, núi đá, các đơn vị đang chú trọng cải thiện dịch vụ, tăng cường kết nối với cộng đồng để phát triển những trải nghiệm gần gũi hơn. Việc giới thiệu ẩm thực truyền thống, tổ chức hoạt động giao lưu và tìm hiểu văn hóa bản địa được xem là cách bổ sung chiều sâu cho hành trình của du khách.

Cùng với đó, các điểm đến như Tam Cốc-Bích Động, Hang Múa, Thung Nham cũng chủ động đổi mới sản phẩm, chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp dịch vụ và nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, sự kiện phù hợp với nhu cầu thị trường. Những thay đổi này góp phần đa dạng hóa lựa chọn, tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian tham quan và quay trở lại.

Có thể thấy, việc làm mới sản phẩm tại Ninh Bình đang chuyển dần từ khai thác lợi thế sẵn có sang tổ chức những trải nghiệm có tính liên kết giữa thiên nhiên, di sản và văn hóa cộng đồng. Mỗi điểm đến cần phát huy nét đặc trưng riêng, đồng thời kết nối với các khu, điểm du lịch khác để hình thành những hành trình phong phú, thay vì phát triển riêng lẻ.

Từ tăng trưởng lượng khách đến nâng cao giá trị du lịch

Những đổi mới về sản phẩm diễn ra trong bối cảnh du lịch Ninh Bình duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Sở Du lịch, tính đến ngày 9/11/2026, toàn tỉnh đón hơn 22,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 19,5 triệu lượt khách nội địa và hơn 2,8 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17% so với cùng kỳ và vượt 16,72% kế hoạch năm.

Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương. Tuy nhiên, khi lượng khách tăng cao, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục mở rộng quy mô đón khách mà còn phải nâng cao hiệu quả khai thác.

Thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và tỷ lệ khách quay trở lại là những yếu tố cần được quan tâm để gia tăng giá trị từ hoạt động du lịch.

Đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu đón trên 30 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt từ 4-4,5 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng. Tỉnh hướng tới trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đồng thời là trung tâm tổ chức sự kiện tầm quốc gia và quốc tế.

Hồ lục nhạc tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (phường Tam Chúc Ninh Bình). (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của hệ thống dịch vụ là nhiệm vụ quan trọng. Hiện toàn tỉnh có 17 khu, điểm du lịch được công nhận, gần 60 khu, điểm và địa điểm tiềm năng phát triển du lịch; 86 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Hệ thống lưu trú có 1.558 cơ sở với gần 23.000 phòng. Toàn ngành duy trì trên 46.500 lao động trực tiếp.

Quy mô hoạt động ngày càng mở rộng đòi hỏi chất lượng phục vụ phải được nâng lên tương ứng. Đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên lưu trú, nhà hàng và người dân tham gia làm du lịch cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng giao tiếp ngoại ngữ.

Đối với thị trường quốc tế, các yếu tố như thông tin đa ngôn ngữ, sự thuận tiện trong di chuyển, thanh toán và tiếp cận dịch vụ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của điểm đến.

Bên cạnh đó, việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị lữ hành và các khu, điểm du lịch sẽ góp phần hình thành những sản phẩm trọn gói, đa dạng về trải nghiệm. Thay vì chỉ tham quan một vài danh thắng trong ngày, du khách có thể lựa chọn những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đây cũng là hướng đi giúp phân bổ nguồn khách đến nhiều địa bàn, giảm áp lực tại một số điểm du lịch tập trung đông người, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh dịch vụ cho cộng đồng địa phương.

Đẩy mạnh xúc tiến, xây dựng điểm đến chuyên nghiệp và bền vững

Cùng với đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, Ninh Bình đang chủ động mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá trong nước và quốc tế. Các nền tảng số được khai thác để giới thiệu hình ảnh điểm đến, cung cấp thông tin và kết nối với các thị trường khách tiềm năng.

Tỉnh cũng hỗ trợ các đoàn báo chí, truyền hình, chuyên gia đến khảo sát, ghi hình, qua đó lan tỏa hình ảnh du lịch Ninh Bình đến đông đảo công chúng.

Trước mắt, ngành du lịch tập trung kích cầu những tháng cuối năm, đẩy mạnh xúc tiến và khai thác các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ; tăng cường kết nối với các đối tác lữ hành, tổ chức các chương trình khảo sát và giới thiệu sản phẩm mới. Đây là những hoạt động cần thiết nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một số phân khúc khách truyền thống và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Du khách quốc tế tham quan tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Những định hướng trên cũng được cụ thể hóa trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Bộ Chính trị. Trong đó, tỉnh chú trọng phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao; bảo tồn, phát huy giá trị di sản; hoàn thiện hạ tầng và tăng cường kết nối các khu, điểm du lịch; nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

Một trong những yêu cầu quan trọng là gắn phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa. Với địa phương sở hữu nhiều di sản, danh thắng có giá trị, việc khai thác cần được thực hiện trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo tồn cảnh quan và gìn giữ bản sắc cộng đồng. Người dân không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ mà cần trở thành chủ thể trong quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Việc kết hợp du lịch với sinh kế cộng đồng cũng góp phần tạo ra lợi ích thiết thực cho người dân, từ hoạt động lưu trú, ẩm thực, vận chuyển đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương. Khi người dân được hưởng lợi từ du lịch, trách nhiệm gìn giữ cảnh quan, môi trường và văn hóa truyền thống cũng có thêm cơ sở để duy trì lâu dài.

Chuyển từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng vì thế là yêu cầu quan trọng đối với du lịch Ninh Bình trong giai đoạn mới. Khi sản phẩm được đa dạng hóa, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, hoạt động xúc tiến được mở rộng và giá trị di sản được khai thác có trách nhiệm, du lịch sẽ không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn đóng góp vào phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế và bảo tồn bản sắc địa phương. Đây là nền tảng để Ninh Bình từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế./.