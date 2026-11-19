Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM

Chiều 19.11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VHTT TP.HCM đã thông tin về công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026). Tại TP.HCM, các hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 10.10.2026 của UBND Thành phố, kết hợp với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 - 24.11.

Các hoạt động hướng đến phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa Thành phố.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VHTT TP.HCM thông tin về công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại trung tâm thành phố

Từ ngày 22 - 24.11, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian chính diễn ra "Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt", với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa dành cho người dân, du khách.

Chương trình khai mạc diễn ra tối 22.11. Trước đó, đại diện 54 dân tộc Việt Nam cùng văn nghệ sĩ, nghệ nhân, đoàn viên, thanh niên tham gia lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp nối là chương trình giao lưu với công chúng, khai mạc ngày hội và Vũ hội đường phố “Sắc màu văn hóa Việt Nam”.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, các không gian hình nón lá được bố trí dọc tuyến phố, giới thiệu những lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Công chúng có thể xem Tuần phim Bối cảnh TP.HCM, tìm hiểu dấu ấn sân khấu Thành phố, trải nghiệm trò chơi điện tử, làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân và thưởng thức các hoạt động trình diễn ánh sáng, thiết bị bay không người lái.

Phía trước trụ sở UBND TP.HCM sẽ diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping

Đáng chú ý, các chương trình nghệ thuật truyền thống được bố trí theo từng ngày, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều loại hình di sản. Tối 22.11 giới thiệu hát bội, cải lương; ngày 23.11 là nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử; ngày 24.11 diễn ra chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Bên cạnh đó, các nhà hát của Thành phố tham gia biểu diễn, sân khấu kết nối cộng đồng giới thiệu văn nghệ của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra chiều 24.11. Hoạt động hướng đến tăng cường kết nối các chủ thể sáng tạo, doanh nghiệp và công chúng, đồng thời đặt ra vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, trải nghiệm văn hóa, phía trước trụ sở UBND TP.HCM sẽ diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, sử dụng công nghệ trình chiếu hình ảnh trên bề mặt kiến trúc, góp phần tạo điểm nhấn thị giác cho không gian lễ hội. Hoạt động này kết hợp yếu tố công nghệ với nội dung văn hóa, lịch sử, góp phần làm phong phú cách tiếp cận các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Tối 24.11, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lúc 19 giờ 30 theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Thành phố, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật.

Lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai rộng khắp tại 168 phường, xã, đặc khu.

Từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12, các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giáo dục di sản cùng nhiều hoạt động thể dục, thể thao quần chúng như đồng diễn, võ thuật cổ truyền, lân – sư – rồng, đua thuyền rồng và thả diều nghệ thuật.

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai rộng khắp tại 168 phường, xã, đặc khu

Trong Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết, các bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Đây là một trong những giải pháp nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động văn hóa, khuyến khích người dân tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác cũng diễn ra trên địa bàn Thành phố. Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần thứ 3 năm 2026, chủ đề “TP.HCM – Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”, diễn ra từ ngày 19 - 24.11 tại Công viên Lê Văn Tám, đường Đồng Khởi và một số không gian văn hóa khác. Triển lãm mỹ thuật cùng chủ đề được tổ chức từ ngày 20 - 24.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Lam Sơn.

Phối cảnh Hội sách lần thứ hai với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”

Tại đặc khu Côn Đảo, Hội sách lần thứ hai với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” diễn ra từ ngày 19 - 22.11, kết hợp giới thiệu sách, tư liệu lịch sử và các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 – 23.11.2026). Lễ dâng hương, dâng hoa diễn ra sáng 23.11 tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), tiếp nối là buổi họp mặt truyền thống tại UBND xã Hóc Môn.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cổ động và truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai trên toàn địa bàn Thành phố từ ngày 15.10 đến 25.11.

Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn được vận động tham gia chương trình ưu đãi, kích cầu và tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ trung tâm đến cơ sở, TP.HCM kỳ vọng tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đưa di sản và nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố.