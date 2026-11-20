Thu Hương đến với xiếc từ năm 11 tuổi. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, chị là cháu nội Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Đắc Sừ, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam. Tuy nhiên, trong gia đình chưa có ai theo nghề xiếc. Lo con gái phải vất vả, người thân từng khuyên chị lựa chọn hướng đi khác. Thu Hương vẫn quyết tâm theo học Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, sau đó về công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Cũng tại ngôi trường này, chị gặp người sau này trở thành bạn diễn ăn ý và cũng là người bạn đời của mình. Năm 2009, khi Thu Hương đang học năm cuối, Thanh Tuấn được chọn thay thế bạn diễn của chị để chuẩn bị cho một cuộc thi tại trường. Từ những buổi tập chung, cả hai dần trở nên thân thiết. Cùng theo đuổi bộ môn đu dây, họ hiểu rằng mỗi động tác trên không đều đòi hỏi sự phối hợp chính xác, tin tưởng và trách nhiệm với người diễn cùng.

Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hương và Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Tuấn đu dây lụa trong “Lời của tre”. Ảnh: HÀ CHÂU

Năm 2014, “Đu quan họ” của Thu Hương và Thanh Tuấn giành huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 30 ở Roma (Italy), đánh dấu tấm Huy chương Vàng quốc tế đầu tiên của cặp đôi. Thành tích ấy là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, nhưng con đường theo đuổi bộ môn đu dây không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những chấn thương trong quá trình tập luyện từng khiến cả hai phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn sự nghiệp.

Một lần, vợ chồng chị đều gặp tai nạn trong buổi tập, đặc biệt Thu Hương bị thương nặng. Khi nghe bác sĩ thông báo khả năng không thể tiếp tục theo nghề, chị đã rất suy sụp. Nghĩ đến việc phải rời xa sân khấu, nữ nghệ sĩ không khỏi tiếc nuối. Sau thời gian điều trị và phục hồi, chị kiên trì tập luyện để trở lại với những tiết mục đu dây cùng bạn diễn.

Với nghệ sĩ xiếc, trở lại sân khấu sau chấn thương mới chỉ là một phần của hành trình. Việc duy trì thể lực, độ dẻo dai và sự chính xác trong từng động tác đòi hỏi quá trình rèn luyện liên tục. Thu Hương chia sẻ, nghề xiếc không cho phép người nghệ sĩ ngừng tập luyện. Dù là buổi tập hay buổi diễn, ở sân khấu lớn hay nhỏ, vợ chồng chị đều giữ sự tập trung và nghiêm túc như nhau. Theo chị, tai nạn có thể xảy ra ngay cả với những động tác tưởng chừng đơn giản, vì vậy sự ăn ý giữa hai người phải luôn đi cùng kỹ thuật và ý thức an toàn.

Sự gắn bó trên sân khấu cũng được tiếp nối trong cuộc sống thường ngày. Thanh Tuấn cùng vợ chăm sóc con, chủ động nấu ăn, dọn dẹp để chị có thời gian nghỉ ngơi sau những buổi tập. Thu Hương cho biết, chị may mắn khi có người chồng vừa thấu hiểu đặc thù công việc, vừa là bạn diễn có thể chia sẻ những áp lực nghề nghiệp.

Tháng 9-2026, tiết mục “Duo Love” (cặp đôi) tiếp tục mang về cho Thu Hương và Thanh Tuấn Giải Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất ở Dushanbe (Tajikistan). Cũng trong năm nay, Thu Hương được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của chị. Với nữ nghệ sĩ, mỗi giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý, đồng thời tiếp thêm động lực để chị tiếp tục rèn luyện, biểu diễn và góp phần đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam đến với khán giả quốc tế.