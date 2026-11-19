Học sinh tham gia chương trình giáo dục di sản “Rung chuông vàng – Lam Kinh và vương triều Hậu Lê” tại sân Rồng, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Ngày 19.11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THCS Lam Sơn tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Lam Kinh và vương triều Hậu Lê”, đồng thời tổng kết, trao giải cuộc thi video ngắn “Em là hướng dẫn viên di tích quê em”.

Đây là những hoạt động nằm trong Chương trình Giáo dục Di sản năm 2026, hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), nhằm đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hình thức học tập, trải nghiệm sáng tạo.

50 học sinh Trường THCS Lam Sơn tham gia tranh tài tại cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Lam Kinh và vương triều Hậu Lê”

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh Lam Sơn - Lam Kinh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc, gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo, mở ra vương triều Hậu Lê.

Theo ông Linh, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền, những người làm công tác bảo tồn mà còn cần sự chung tay của thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động giáo dục di sản, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử quê hương, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông để lại.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi Rung chuông vàng “Lam Kinh và vương triều Hậu Lê”, với sự tham gia của 50 học sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ khối lớp 6, 7 và 8 của Trường THCS Lam Sơn.

Các thí sinh trải qua 30 câu hỏi, chia thành 3 chặng thi, tập trung vào kiến thức lịch sử Lam Kinh, vương triều Hậu Lê, văn hóa vùng đất và con người Lam Sơn. Với mỗi câu hỏi, học sinh có 20 giây suy nghĩ và viết đáp án lên bảng.

Không chỉ kiểm tra kiến thức, sân chơi còn tạo cơ hội để học sinh thể hiện khả năng tư duy, sự tự tin và hiểu biết về lịch sử địa phương. Chương trình có phần cứu trợ của 12 giáo viên Trường THCS Lam Sơn cùng các hoạt động giao lưu, thử tài dành cho khán giả, tạo không khí sôi nổi tại sân Rồng.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Lam Kinh và vương triều Hậu Lê” cho thí sinh xuất sắc nhất

Cùng ngày, Ban tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi video ngắn trên nền tảng Fanpage với chủ đề “Em là hướng dẫn viên di tích quê em”. Sau 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh Trường THCS Lam Sơn.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng hình ảnh, video, clip với nhiều ý tưởng sáng tạo, giới thiệu những nét đặc sắc của di tích lịch sử Lam Kinh.

Một số video được đầu tư công phu về tư liệu, hình ảnh, nội dung và cách thuyết trình, cho thấy sự chủ động tìm hiểu cũng như tình yêu của học sinh đối với di sản quê hương.

Các tác phẩm được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí gồm: nội dung đúng chủ đề, bố cục và cách thể hiện; phong thái, giọng thuyết trình; kỹ thuật, mỹ thuật; chất lượng hình ảnh video và số lượt tương tác trên Fanpage.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi video clip “Em là hướng dẫn viên di tích quê em” tại chương trình giáo dục di sản ở Lam Kinh

Những video đạt giải sẽ được Ban tổ chức sử dụng trong các hoạt động truyền thông, quảng bá di tích đến công chúng trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Bá Linh, thông qua cuộc thi, mỗi học sinh có cơ hội trở thành một “đại sứ văn hóa” nhỏ tuổi, góp phần giới thiệu hình ảnh Lam Sơn - Lam Kinh đến bạn bè, đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, khả năng sáng tạo và sự tự tin.

Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 23.11, tại khuôn viên cổng Nam Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Thành nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản”.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật và ảnh tư liệu, khai thác vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng và sự gắn bó giữa di sản với đời sống cộng đồng.

Nội dung được chia thành 3 chủ đề: “Thành nhà Hồ - Dấu ấn thời gian”, “Ánh sáng di sản” và “Nhịp sống bên di sản”, mang đến những góc nhìn đa dạng về công trình kiến trúc đá độc đáo đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Đáng chú ý, trong hai ngày 23 và 24.11.2026, du khách trong nước và quốc tế sẽ được miễn 100% phí tham quan tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.