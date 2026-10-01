'Ngựa' về với chủ

CSGT trao trả xe mô-tô cho chủ sở hữu.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô-tô BKS 43AE-038.28 nên tiến hành xác minh. Qua tra cứu, lực lượng chức năng phát hiện đặc điểm phương tiện không trùng khớp với dữ liệu đăng ký, quản lý xe nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ. Kết quả xác định, phương tiện nói trên là tang vật của vụ trộm cắp; còn người điều khiển xe là H.X.Q (2009), người ngồi sau H.Đ.M.K (2010, cùng trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng). Qua làm việc, Q. khai mua xe qua mạng xã hội với giá 3,5 triệu đồng, sau đó gắn BKS 43AE-038.28 để sử dụng.