Nữ giám đốc marketing lương 40 triệu/tháng đòi bồi thường 9 tháng lương sau khi mất việc

Từ mức lương 40 triệu/tháng đến tranh chấp chấm dứt hợp đồng

Ngày 10/6/2025, bà Trương Thị Thanh H. (Hà Nội) ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần V., thời hạn 12 tháng, từ ngày 10/6/2025 đến ngày 9/6/2026. Vị trí công việc của bà H. là Giám đốc Marketing.

Trong hợp đồng, mức lương cơ bản được ghi là 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, cùng ngày, hai bên ký biên bản thỏa thuận tiền lương và phụ cấp, trong đó mức lương/thù lao chính của bà H. là 40 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại và phụ cấp hiệu suất công việc.

Bà H. cho biết đến cuối ngày 10/9/2025, ông Phạm Anh T., đại diện phía Công ty V., đề nghị dừng hợp đồng trước thời hạn 9 tháng và yêu cầu bà nghỉ việc từ ngày 11/9/2025. Theo bà H., mức bồi thường công ty đưa ra chưa đến một tháng lương nên bà không đồng ý.

Bà H. yêu cầu nếu công ty muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn thì phải bồi thường đủ 9 tháng tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Ký hợp đồng lao động với mức lương 40 triệu/tháng nhưng bị yêu cầu dừng việc sau 3 tháng, nữ Giám đốc Marketing đòi bồi thường 9 tháng lương. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Sau đó, hai bên tiếp tục phát sinh tranh chấp. Bà H. cho rằng, Công ty V. đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và yêu cầu thanh toán tiền lương, các khoản bảo hiểm, thuế cùng khoản bồi thường tương đương 9 tháng tiền lương.

Công ty V. không đồng ý. Doanh nghiệp cho rằng, bà H. là người tự ý nghỉ việc, tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Theo Công ty, bà H. làm việc từ ngày 10/6 đến 22/9/2025, sau đó không đến công ty, không xin nghỉ phép và không thông báo chấm dứt hợp đồng.

Công ty khẳng định không ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng, không ra quyết định sa thải, không thông báo cho thôi việc và không ngăn cản bà H. tiếp tục làm việc.

Tại cấp sơ thẩm, TAND khu vực 4 - Hà Nội xác định hợp đồng lao động giữa bà H. và Công ty V. vô hiệu toàn bộ. Tòa ghi nhận Công ty V. đã thanh toán tiền lương, bảo hiểm cho bà H. đến hết ngày 10/9/2025 và công ty tự nguyện trả thêm 41 triệu đồng khi chấm dứt hợp đồng do hợp đồng bị xác định vô hiệu.

Tòa sơ thẩm không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của bà H. Không đồng ý, bà H. kháng cáo.

Cấp phúc thẩm hủy án, yêu cầu xét xử lại

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xác định người ký hợp đồng với bà H. là ông Phạm Anh T., Chủ tịch HĐQT Công ty V., trong khi ông T. không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Đức L. biết việc ký hợp đồng. Ban đầu ông L. không đồng ý nhưng sau đó thừa nhận hợp đồng, đồng ý và ký lương đóng bảo hiểm xã hội cho bà H.

Hồ sơ thể hiện công ty đã tiếp nhận bà H. vào làm việc, bố trí công việc, trả lương và đóng bảo hiểm xã hội. Bà H. thực tế làm việc tại công ty hơn 3 tháng.

Cụ thể, công ty chấm công và trả cho bà H. hơn 27,2 triệu đồng tiền lương tháng 6; hơn 37,1 triệu đồng tháng 7; hơn 35 triệu đồng tháng 8 và hơn 15,2 triệu đồng tháng 9/2025. Công ty cũng đóng bảo hiểm xã hội cho bà H. từ tháng 7 đến tháng 9/2025.

Từ đó, Tòa phúc thẩm cho rằng, dù người ký hợp đồng không phải đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật của công ty đã biết, bố trí bà H. làm việc, trực tiếp trả lương và đóng bảo hiểm xã hội.

Theo HĐXX, những hành vi này thể hiện công ty đã công nhận và thực hiện hợp đồng lao động trên thực tế. Tại phiên phúc thẩm, ông L. cũng công nhận hợp đồng.

Do đó, Tòa phúc thẩm xác định hợp đồng lao động đã phát sinh hiệu lực và được các bên thực tế thực hiện.

Đáng chú ý, Tòa phúc thẩm cũng chỉ ra một sai sót của cấp sơ thẩm. Trong vụ án, bà H. yêu cầu giải quyết việc Công ty V. đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và các quyền lợi phát sinh. Công ty V. không có yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập đề nghị tuyên hợp đồng vô hiệu.

Vì vậy, theo tòa, việc cấp sơ thẩm tự tuyên hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ là vượt quá phạm vi yêu cầu của các đương sự.

Tòa phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm cần làm rõ bên nào chấm dứt hợp đồng, căn cứ chấm dứt là gì, việc chấm dứt có đúng trình tự hay không và các quyền lợi về bảo hiểm xã hội của bà H.

Ngoài ra, tại cấp phúc thẩm, Công ty V. thừa nhận chưa đóng bảo hiểm xã hội tháng 6/2025 cho bà H. Công ty cũng xác nhận biên bản thỏa thuận tiền lương và phụ cấp ngày 10/6/2025 là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng.

Theo Tòa, cần xác minh việc đóng bảo hiểm xã hội cho bà H. được thực hiện trên mức lương 40 triệu đồng/tháng hay mức lương cơ bản 6 triệu đồng/tháng. Đây là tình tiết mới cần được làm rõ khi giải quyết vụ án.

Từ những căn cứ trên, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà H., hủy bản án lao động sơ thẩm của TAND khu vực 4 - Hà Nội và giao toàn bộ hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định.

Như vậy, tranh chấp giữa bà H. và Công ty V. chưa được giải quyết dứt điểm về việc bên nào đã chấm dứt quan hệ lao động và các quyền lợi liên quan. Vấn đề này sẽ được xem xét lại trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

(Bài viết dựa trên Bản án số 36/2026/LĐ-PT ngày 28, 30/7/2026 của TAND TP Hà Nội).