Công an TPHCM lật tẩy màn kịch tinh vi bán 'thiên thạch trị giá hàng triệu USD', khởi tố 5 đối tượng

Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.