Công an TPHCM lật tẩy màn kịch tinh vi bán 'thiên thạch trị giá hàng triệu USD', khởi tố 5 đối tượng
Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo tinh vi; trong đó Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Lạc bắt giữ nhóm đối tượng ngụy trang đá cuội thành "thiên thạch quý giá triệu USD" để trục lợi.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cong-an-tphcm-lat-tay-man-kich-tinh-vi-ban-thien-thach-tri-gia-hang-trieu-usd-khoi-to-5-doi-tuong-169261001114415377.htm