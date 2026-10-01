Lực lượng Biên phòng bắt giữ đối tượng nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép trái phép

Đối tượng Đ.H.T. cùng tang vật và phương tiện bị bắt giữ.

Theo đó, tại khu vực cầu Ba Tây (thuộc khu phố Thường Thới Hậu, phường Thường Lạc), lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.H.T. (SN 1978, ngụ phường Thường Lạc) sử dụng vỏ lãi vận chuyển 36 bao tải đường cát, có tổng trọng lượng 1.800 kg, từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện; đồng thời, đưa đối tượng về Đồn Biên phòng Cầu Muống để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3 đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, tối 29-9, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chợ Cầu Muống (thuộc khu phố Cầu Muống, phường Thường Lạc), phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra các đối tượng gồm: N.P.M. (SN 1992), N.P.T. (SN 1988), N.T.T. (SN 2005) cùng đăng ký thường trú tại phường Cảnh Thụy, TP. Bắc Ninh.

Bước đầu, cả 3 khai nhận nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực chợ Cầu Muống nhưng không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định. Đồn Biên phòng Cầu Muống đã đưa các đối tượng về đơn vị, lập biên bản làm việc và biên bản vi phạm hành chính; đồng thời, tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.