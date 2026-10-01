Khởi tố người bán thảo mộc quảng cáo sai công dụng sản phẩm

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh (SN 1998) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cơ quan công an, Mạnh kinh doanh các sản phẩm thảo mộc và bán hàng thông qua 4 tài khoản Facebook gồm “Dược liệu núi Tây Bắc”, “Nông sản tự nhiên Yên Bái”, “Dược liệu Bảo Yến” và “Rau Mương khô Tây Bắc”.

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Ngô Bá Mạnh về tội “Lừa dối khách hàng”. Ảnh CACC

Tại thời điểm kiểm tra, Mạnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc đối với một số sản phẩm như Quả Trâu cổ khô, Dòi thân tím (Bọ mắm) và Rau mương khô.

Cơ quan điều tra xác định Mạnh tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo và giới thiệu không đúng sự thật về nguồn gốc, xuất xứ cũng như công dụng hỗ trợ sức khỏe của các sản phẩm để tạo niềm tin cho người mua. Trong khi đó, người này không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực y, dược.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2026, Mạnh bị xác định đã nhập 6.211,7kg Quả Trâu cổ khô, 1.810kg Dòi thân tím và 820kg Rau mương khô từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời.

Theo cơ quan công an, số sản phẩm trên đã được bán cho hơn 4.800 khách hàng, tổng doanh thu khoảng 1,446 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.