Sau 10 năm, 3 quan chức Ai Cập lĩnh án trong vụ nghiên cứu sinh Italy bị sát hại

Một tòa án ở Rome vừa tuyên 3 quan chức an ninh Ai Cập, mỗi người 10 năm tù, vì liên quan đến vụ bắt cóc Regeni năm 2016. Một bị cáo thứ tư được tuyên trắng án.

Regeni, 28 tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cambridge, Anh. Anh đến Cairo để nghiên cứu về các công đoàn độc lập tại Ai Cập, một chủ đề được đánh giá là nhạy cảm về chính trị.

Ngày 25/1/2016, Regeni mất tích tại thủ đô Cairo. Gần một tuần sau, thi thể anh được tìm thấy ở vùng ngoại ô thành phố với những dấu hiệu cho thấy đã bị tra tấn nghiêm trọng.

Cái chết của Regeni nhanh chóng trở thành một trong những vụ việc gây căng thẳng nhất trong quan hệ giữa Italy và Ai Cập.

Các công tố viên Italy cho rằng Regeni đã trở thành mục tiêu của lực lượng an ninh Ai Cập vì nội dung nghiên cứu của anh.

Trong khi đó, chính quyền Ai Cập nhiều lần phủ nhận sự liên quan của nhà nước và cho rằng Regeni có thể là nạn nhân của những đối tượng phạm tội thông thường.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Paola Roja, phát biểu vào ngày tuyên án trong phiên tòa xét xử các sĩ quan an ninh Ai Cập bị buộc tội bắt cóc, tra tấn và giết hại Giulio Regeni ở Cairo năm 2016 - ngày 28/09/2026. Ảnh: REUTERS

Phiên tòa tại Rome được tiến hành vắng mặt các bị cáo, do phía Italy không xác định được nơi ở của họ và Ai Cập không bàn giao những người này cho Italy. Bốn quan chức bị đưa ra xét xử gồm Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, Ather Kamal, Hisham Helmy và Tarek Sabir.

Trong phán quyết ngày 28/9, tòa xác định Sharif, Kamal và Helmy phạm tội bắt cóc nghiêm trọng và tuyên mỗi người 10 năm tù.

Riêng Tarek Sabir được tuyên trắng án. Tòa cũng bác bỏ cáo buộc liên quan đến âm mưu giết người nghiêm trọng đối với Sharif.

Như vậy, bản án mới nhất không kết tội ba người này về hành vi sát hại Regeni mà tập trung vào trách nhiệm liên quan đến vụ bắt cóc.

Trước đó, công tố viên Italy từng đề nghị mức án nặng hơn, trong đó có án tù chung thân đối với Sharif và 17 năm 6 tháng tù đối với những bị cáo còn lại.

Vì các bị cáo không có mặt tại Italy, khả năng họ được đưa về nước này để thi hành án được đánh giá là rất thấp.

Bà Paola Deffendi, mẹ của Giulio Regeni (bên phải), chồng bà là ông Claudio và con gái Irene (ở giữa) ôm nhau sau phán quyết của tòa án Rome, trong đó kết án ba trong bốn quan chức an ninh Ai Cập 10 năm tù vì tội bắt cóc và giết hại Giulio ở Cairo năm 2016. Ảnh: AP

Phán quyết cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với gia đình Regeni, những người đã theo đuổi vụ án suốt nhiều năm. Tuy nhiên, bản án chưa khép lại toàn bộ câu chuyện về cái chết của chàng nghiên cứu sinh.

Ngày 29/9, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhấn mạnh rằng, phán quyết của tòa nhắm vào ba cá nhân chứ không phải nhà nước Ai Cập, trong bối cảnh Rome muốn tránh để vụ án tiếp tục làm căng thẳng quan hệ giữa hai nước. Phía Ai Cập từ trước đến nay vẫn phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của nhà nước trong cái chết của Regeni.

Bà Paola Deffendi, mẹ của Giulio Regeni (ở giữa), xúc động khi rời khỏi phòng xử án sau khi ba trong bốn quan chức an ninh Ai Cập bị kết án 10 năm tù vì tội bắt cóc và giết con trai bà ở Cairo năm 2016. Ảnh: AP

Sau 10 năm, vụ Regeni vì vậy vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp hoàn toàn.

Bản án mới nhất tạo ra một kết quả pháp lý cụ thể đối với vụ bắt cóc, nhưng việc làm rõ toàn bộ diễn biến dẫn đến cái chết của Regeni vẫn là vấn đề được gia đình nạn nhân và các cơ quan chức năng Italy tiếp tục theo đuổi.