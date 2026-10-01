Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh tại bệnh viện: Cha mẹ cần làm những bước nào?

Ngày 30.9, UBND TP. Hà Nội chấp thuận thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Điểm hỗ trợ do Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội tổ chức, nhằm giảm thời gian đi lại và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục cho người dân.

Về nguyên tắc, bệnh viện không thay UBND cấp xã đăng ký khai sinh. Cán bộ tại điểm hỗ trợ hướng dẫn cha mẹ kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và luân chuyển hồ sơ. UBND cấp xã có thẩm quyền vẫn là cơ quan giải quyết đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Website Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Ai được áp dụng?

Mô hình thí điểm áp dụng với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, có đầy đủ thông tin và thuộc thẩm quyền đăng ký khai sinh của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Các trường hợp có yếu tố đặc thù, thông tin chưa đầy đủ hoặc cần xác minh sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.

Cha mẹ cần làm những gì?

Bước 1: Kiểm tra Giấy chứng sinh

Sau khi trẻ được sinh, cha mẹ kiểm tra các thông tin trên Giấy chứng sinh. Đây là giấy tờ quan trọng để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Bước 2: Kê khai hồ sơ tại điểm hỗ trợ

Cha mẹ có thể đến điểm hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Việc thực hiện thủ tục được hỗ trợ trên môi trường điện tử, thông qua tài khoản định danh điện tử.

Nếu thông tin, giấy tờ đã có trên hệ thống và đủ điều kiện khai thác, người dân không phải cung cấp lại.

Bước 3: UBND cấp xã giải quyết và cấp Giấy khai sinh

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết theo quy định. Giấy khai sinh vẫn do UBND cấp xã cấp, không phải bệnh viện.

Có thể làm liên thông nhiều thủ tục

Việc đăng ký khai sinh có thể được thực hiện liên thông với đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Theo quy định hiện hành, dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử có thể được sử dụng trong quy trình liên thông. Người dân có thể nhận thông báo về tình trạng hồ sơ và thời gian trả kết quả qua các kênh điện tử.

Điều cha mẹ cần lưu ý

Đây là mô hình hỗ trợ, không phải một thủ tục khai sinh mới. Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết đăng ký khai sinh.

Mô hình được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 12.2026. Sau thời gian thí điểm, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả để xem xét việc mở rộng và hoàn thiện quy trình.

5 điều cha mẹ cần nhớ

Thời gian thí điểm: Từ tháng 10 đến hết tháng 12.2026.

Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đối tượng: Trẻ là công dân Việt Nam sinh tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội và thuộc thẩm quyền đăng ký khai sinh của UBND cấp xã.

Cha mẹ cần: Giấy chứng sinh, thông tin liên quan và tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục trực tuyến.

Cơ quan cấp Giấy khai sinh: UBND cấp xã có thẩm quyền.