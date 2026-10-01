Việc tử tế của bà Trình!

Bà Trình giao nộp chiếc ĐTDĐ nhặt được cho Công an phường Hải Vân.

Do đó, bà Trình mang chiếc điện thoại đến Công an phường Hải Vân giao nộp để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu. Công an phường Hải Vân trân trọng biểu dương tinh thần trách nhiệm của bà Trình, đồng thời cho biết đây là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình. Ngày 30-9, Công an phường Hải Vân thông báo, ai là chủ nhân của chiếc điện thoại rơi trong kiệt 44- Ngô Xuân Thu thì liên hệ Công an phường để nhận lại tài sản.