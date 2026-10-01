Hà Nội: Xe đưa đón học sinh liên tiếp lộ vi phạm trước cổng trường học

Một chiếc xe chở hàng chục học sinh nhưng không bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, chở quá số người, thiếu thiết bị cần thiết hoặc không có người phụ trách quản lý học sinh trên xe có thể khiến một sự cố nhỏ trở thành vấn đề lớn.

Thực tế này được ghi nhận sáng 1/10 tại khu vực tỉnh lộ 35, trước cổng Trường THPT Minh Phú, xã Kim Anh, Hà Nội, khi Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp Công an xã Kim Anh tổ chức kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh.

Tại đây, nhiều loại xe từ 16 chỗ, 29 chỗ,... được sử dụng để đưa học sinh đến trường. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm, trong đó có trường hợp chở quá số người quy định.

Bên cạnh đó, một số xe cũng chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu liên quan đến hợp đồng vận chuyển, việc bố trí người quản lý học sinh trên xe. Qua kiểm tra trang thiết bị, có phương tiện thiếu búa thoát hiểm, bình chữa cháy hoặc camera hành trình; một số thiết bị được trang bị nhưng không hoạt động.

Đáng chú ý, hoạt động đưa đón học sinh diễn ra vào đúng thời điểm lượng phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 35 tăng cao. Việc nhiều xe cùng dừng, đỗ, trả học sinh trước cổng trường có thể cản trở dòng phương tiện, gây ùn tắc cục bộ và làm tăng nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi lên, xuống xe.

Nhiều xe đưa đón học sinh Trường THPT Minh Phú, xã Kim Anh, Hà Nội bị kiểm tra, phát hiện các vi phạm liên quan đến hợp đồng, số người và điều kiện an toàn.

Khoảng trống từ việc phụ huynh tự thuê xe

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một vấn đề khác liên quan đến cách thức tổ chức hoạt động đưa đón học sinh. Một số phụ huynh tự liên hệ với nhà xe để thuê phương tiện đưa đón con em mình mà không thông qua nhà trường.

Theo Đại úy Trần Văn Dũng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thường xuyên phối hợp với Công an các xã để tuần tra, kiểm soát và xử lý các hoạt động kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm, trong đó có các phương tiện đưa đón học sinh.

Đại úy Trần Văn Dũng cho biết, việc phụ huynh tự liên hệ với nhà xe để tổ chức đưa đón mà không phối hợp với nhà trường khiến công tác quản lý học sinh gặp khó khăn.

Theo đó, nhà trường cần nắm được học sinh nào sử dụng xe đưa đón, đi bằng phương tiện nào, đến trường ra sao và sau giờ học được đưa về như thế nào. Việc này cũng giúp xác định, kiểm soát số lượng học sinh trong quá trình lên, xuống xe, hạn chế nguy cơ bỏ sót học sinh.

Cũng theo Đại úy Trần Văn Dũng, hoạt động đưa đón học sinh cần có sự phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và đơn vị vận tải. Việc chỉ thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà xe sẽ khó bảo đảm sự kiểm soát đầy đủ đối với học sinh trong suốt quá trình đưa đón.

Thực tế kiểm tra sáng 1/10 cho thấy, bên cạnh điều kiện của phương tiện, cách thức tổ chức đưa đón cũng là yếu tố cần được quan tâm. Bởi một chiếc xe có thể vận chuyển đủ số người theo quy định nhưng nếu không xác định rõ ai chịu trách nhiệm quản lý, kiểm đếm học sinh thì vẫn có thể phát sinh những tình huống khó kiểm soát.

Nhiều tài xế thừa nhận cứ được thuê là chạy, chưa xác định rõ người chịu trách nhiệm trong việc quản lý học sinh.

Trong số các trường hợp được kiểm tra sáng 1/10, tài xế Phạm Hữu S. thừa nhận bản thân biết phương tiện còn một số nội dung chưa bảo đảm nhưng vẫn thực hiện việc đưa đón học sinh.

Tài xế này cho biết hoạt động đưa đón được thực hiện theo thỏa thuận với phụ huynh. Phụ huynh thuê thì mình cứ theo thỏa thuận thực hiện, đồng thời cho rằng những thiếu sót chưa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đưa đón.

Tuy nhiên, khi được hỏi nếu không phối hợp với nhà trường, không có người phụ trách quản lý, kiểm đếm học sinh thì ai sẽ nắm được chính xác số lượng học sinh lên xe và xuống xe; nếu một học sinh không lên xe hoặc bị bỏ sót thì ai phát hiện và chịu trách nhiệm, tài xế S. đã không đưa ra được câu trả lời cụ thể.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải vi phạm, trong đó có xe đưa đón học sinh, đồng thời chấn chỉnh hoạt động dừng, đỗ tại khu vực trường học nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tăng kiểm tra xe đưa đón học sinh

Theo ghi nhận tại hiện trường, trong sáng 1/10 lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Kim Anh đã tiến hành dừng, kiểm tra và xử lý 5 trường hợp xe đưa đón học sinh có vi phạm (bao gồm các xe có biển kiểm soát: 29E154XX, 29E605XX, 29E258XX, 29H920XX, 29E263XX); đồng thời chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ gây ảnh hưởng đến giao thông trước cổng trường.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động kiểm tra tập trung vào nhiều nội dung như số người được chở, điều kiện của phương tiện, giấy tờ và hợp đồng vận chuyển, việc bố trí người quản lý học sinh cũng như các thiết bị an toàn trên xe.

Đối với xe đưa đón học sinh, việc tuân thủ các quy định về vận tải và bảo đảm an toàn có ý nghĩa trực tiếp đối với những người ngồi trên xe. Chỉ một khâu không được kiểm soát chặt chẽ, từ số lượng học sinh đến điều kiện phương tiện và trách nhiệm quản lý, đều có thể làm phát sinh rủi ro trong quá trình đưa đón.