Bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 100 giám đốc, phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức. Ảnh: LMHTX

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được bồi dưỡng nghiệp quản trị chất lượng sản phẩm, quản trị thương hiệu sản phẩm, quản trị rủi ro trong Quỹ tín dụng nhân dân và kiến thức về thương mại điện tử, chuyển đổi số trong Quỹ tín dụng nhân dân. Lớp học diễn ra trong thời gian 15 ngày, tính từ ngày 1-10.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được TS. Phan Đăng Hải - giảng viên Khoa Luật - Học viện Ngân hàng truyền đạt kiến thức pháp luật về: Tổ chức của quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; Luật Hợp tác xã 2023; Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (sửa đổi, bổ sung 2025); Thông tư số 29/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2025/TT-NHNN; Thông tư số 63/2025/TT-NHNN); Thông tư 62/2025/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô.

TS. Phan Đăng Hải - giảng viên Khoa Luật - Học viện Ngân hàng truyền đạt kiến thức pháp luật tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: LMHTX

Các học viên cũng được hiểu rõ những kiến thức, pháp luật về: Hợp đồng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay; kiểm soát rủi ro pháp lý hợp đồng trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; các phương thức giao kết hợp đồng; thẩm quyền giao kết hợp đồng, thời điểm hợp đồng được giao kết và có hiệu lực; các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng; phân loại và xử lý hợp đồng vô hiệu; nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng; những nhu cầu được vay và không được cho vay...

Trong phần thảo luận, các học viên tích cực, sôi nổi tham gia ý kiến, trao đổi và được giải đáp những vấn đề liên quan đến: Việc xác lập, thực hiện hợp đồng, quản lý tài sản, ủy quyền, pháp nhân, bảo lãnh, mục đích sử dụng vốn, các tình huống xảy ra trong thực tế.

Thông qua đợt bồi dưỡng, tập huấn giúp các học viên định hình rõ bản đồ tư duy, trang bị những kiến thức, nội dung pháp lý cơ bản và thực tiễn áp dụng pháp luật; xác định được những vướng mắc pháp lý thường gặp và cách giải quyết, nghiên cứu các tình huống, vụ việc thực tế để rút ra bài học kinh nghiệm.