Lạng Sơn: Tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới

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Theo đó, các sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm và phương thức, thủ đoạn mới;

Chú trọng đấu tranh với các vụ việc có tổ chức, số lượng lớn, liên tỉnh, xuyên biên giới; phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý, kiểm soát và xử lý vi phạm về thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng;

Tăng cường quản lý thuế, hóa đơn, chứng từ theo quy định, phối hợp cung cấp, xác minh thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

BCĐ 389 các xã, phường chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhất là khu vực biên giới, tuyến giao thông, chợ, cơ sở kinh doanh, kho, bãi, địa điểm tập kết hàng hóa; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu thuốc lá.

Khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có số lượng lớn, phức tạp, có tổ chức, liên tỉnh, xuyên biên giới hoặc có tính chất nổi cộm, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia theo quy định.