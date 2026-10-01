Điện Biên bàn giao một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao, trao trả đối tượng cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc. (Ảnh: LÊ LAN)

Cụ thể, đối tượng đã nhập cảnh trái phép và bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ là Thạch Tuấn Vĩ (sinh năm 1986), quốc tịch Trung Quốc. Vĩ là đối tượng vi phạm pháp luật Trung Quốc nhưng bỏ trốn; sau đó lực lượng chức năng Trung Quốc đã phát lệnh truy bắt.

Trước đó, tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp Cục Trinh sát (Bộ đội Biên phòng Việt Nam) triển khai lực lượng, phương tiện, tiến hành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới; đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 4 giờ ngày 29/9, tổ công tác của Đồn Biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, bắt giữ Thạch Tuấn Vĩ khi đối tượng đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực lối mở biên giới Nậm Đích, thuộc địa phận bản Nậm Đích, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Đối tượng Thạch Tuấn Vĩ khi bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ. (Ảnh: ANH DŨNG)

Qua điều tra, Thạch Tuấn Vĩ khai nhận để trốn tránh sự quản thúc của lực lượng chức năng phía Trung Quốc, đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tìm đường xuất cảnh trái phép sang Lào để đi nước thứ 3.

Việc nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng ngay sau khi tiếp nhận thông tin thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.