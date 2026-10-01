Cứu người đàn ông đuối nước khi đi thả lưới ở Huế

Sáng 1/10, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, khoảng 8h08 cùng ngày, trực ban Công an xã nhận tin báo của người dân về trường hợp đuối nước tại cầu Vĩnh Hòa.

Nạn nhân được sơ cấp cứu kịp thời. Ảnh: AC.

Trước đó, ông P.V.C. (SN 1979, trú tại phường Dương Nỗ) và ông N.V.D. (SN 1984, trú tại phường Dương Nỗ) sử dụng ghe (loại nhỏ) đi thả lưới. Khi đến gần cầu Vĩnh Hòa, phương tiện bị lật khiến ông D. đuối nước. Khoảng 8h05, ông D. trong tình trạng đã ngừng thở.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền triển khai lực lượng, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Hiện nạn nhân được cứu sống và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc y tế.