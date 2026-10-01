Phường đông dân nhất Cố đô Huế nỗ lực xây dựng địa bàn không ma túy

Một trong những vụ việc điển hình vừa qua là Công an phường Phú Xuân đột kích tại một căn nhà trên đường Thanh Lam Bồ, bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 380 viên hồng phiến và hơn 0,6g ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ việc sau đó được Công an phường Phú Xuân bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Công an phường Phú Xuân tuyên truyền pháp luật và tệ nạn ma túy đến học sinh trên địa bàn phường.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an phường Phú Xuân phát hiện hàng chục vụ ma túy với hàng chục đối tượng liên quan đến các hành vi: tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói từ một số vụ tàng trữ, lực lượng Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy… Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường Phú Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính 34 đối tượng liên quan đến ma túy với số tiền hơn 58 triệu đồng.

Theo Trung tá Hà Văn Thiện, Phó Trưởng Công an phường Phú Xuân, tuyến đường Trần Huy Liệu từng là địa bàn phức tạp về mua bán ma túy. Qua các đợt phối hợp đấu tranh giữa Công an phường và lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố, đến nay tình trạng mua bán ma túy trên tuyến này không còn, tình hình cơ bản ổn định. Hiện, khu vực Trần Huy Liệu đang được giải tỏa để thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Khi hạ tầng được hoàn thiện, việc chiếu sáng, quản lý không gian sẽ thuận lợi hơn, hạn chế nguy cơ các đối tượng lợi dụng để tụ tập, sử dụng ma túy và gây án.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh, thiếu niên phường Phú Xuân có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tuyến Phùng Khắc Khoan cũng từng xuất hiện các điểm mua bán “cỏ Mỹ”. Sau khi lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường triệt xóa, khu vực này cơ bản được kiểm soát. Công an phường đang tiếp tục tăng cường quản lý, đồng thời đề xuất lắp đặt camera, bổ sung chiếu sáng để phòng ngừa tái diễn. Tại những khu vực sau giải tỏa của dự án Kinh thành Huế, nơi hệ thống chiếu sáng còn hạn chế, lực lượng Công an tăng cường tuần tra vào ban đêm, không để hình thành các điểm phức tạp về tệ nạn.

"Trường học không ma túy" tại Trường THPT Nguyễn Huệ là một mô hình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc của phường Phú Xuân, TP Huế.

Nhằm quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, hướng đến xây dựng “phường không ma túy”, Công an phường Phú Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế kiểm tra 7 block chung cư Phú Hậu, test nhanh ma túy đối với 319 trường hợp, phát hiện 3 trường hợp dương tính. Các trường hợp này được xử phạt hành chính và lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Giữa tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Phú Xuân đồng loạt triển khai 7 mũi giáp công, bất ngờ đột kích vào khu định cư Gia Hội, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Qua test nhanh ma túy đối với 234 trường hợp có nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện 231 trường hợp âm tính, 3 trường hợp dương tính. Công an thu giữ khối lượng lớn “cỏ Mỹ” được tẩm ướp các hoạt chất cực độc như MDMB-4en-PINACA và ADB-4en-PINACA…

Cùng với việc xử lý các địa bàn phức tạp về ma túy, phường Phú Xuân đang triển khai quản lý từ các tổ dân phố. Hiện, phường có 47 tổ rà soát cộng đồng tại 47 tổ dân phố, một tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và 12 tổ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện. Qua rà soát, phường lập danh sách 287 đối tượng, trong đó đang quản lý 157 người, gồm 74 người nghiện, 48 người sử dụng trái phép chất ma túy, 16 người quản lý sau cai và 19 người có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”.

Tiến hành test ma túy cho hàng trăm người dân tại Khu chung cư Phú Hậu.

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; phường Phú Xuân đang tiếp tục nhân rộng các mô hình an ninh trật tự tiêu biểu. Đơn cử là mô hình “Công viên Thương Bạc không ma túy và tệ nạn xã hội”. Công viên Thương Bạc tọa lạc ngay trung tâm TP Huế, cạnh dòng sông Hương. Do có không gian mở và thu hút đông đảo số lượng lớn người dân, du khách đến vui chơi, khu vực này từng xuất hiện tình trạng phức tạp về trật tự và có nguy cơ phát sinh tệ nạn. Trước tình hình đó, Công an phường Phú Xuân tham mưu UBND phường ra mắt mô hình và chuyển hóa công viên thành điểm đến an toàn, lành mạnh, hoàn toàn không có tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội. Qua đó, bảo vệ cảnh quan du lịch và không gian sinh hoạt cộng đồng của thành phố.

Nhằm thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể nhân dân phường, tháng 9/2026 vừa qua, đại diện 47 Tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Xuân đã tiến hành ký kết giao ước thi đua xây dựng “Tổ dân phố không ma túy” giai đoạn 2026 – 2030. Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho rằng, đối với Công an phường, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ công; rà soát 100% đối tượng liên quan đến ma túy; mở các đợt cao điểm tấn công, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp; đồng thời làm nòng cốt hướng dẫn 47 Tổ rà soát cộng đồng. Đối với Mặt trận và các đoàn thể, đổi mới tuyên truyền đến từng hộ gia đình; mỗi đoàn thể đăng ký cảm hóa, giúp đỡ từ 1-2 trường hợp sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Phường Phú Xuân vừa trao quyết định thành lập Tổ rà soát cộng đồng và các Tổ dân phố ký kết thi đua Tổ không ma túy.

Phường Phú Xuân cũng vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy. Đối với 47 Tổ dân phố, trong tháng 9/2026 phải hoàn thành việc tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Đưa nội dung phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ và Tổ dân phố; kiên quyết không xét danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đối với đơn vị phát sinh người nghiện mới mà không tự phát hiện, tố giác.

Phường Phú Xuân đặt mục tiêu năm 2026 có 45% tổ dân phố đạt tiêu chí “không ma túy”, nâng lên 100% vào năm 2029 và duy trì, củng cố kết quả trong năm 2030. Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho rằng, mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi trách nhiệm được phân công cụ thể đến từng địa bàn, từng lực lượng.

“Để biến mục tiêu thành kết quả thực tế, chúng tôi yêu cầu thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Địa bàn nào để xảy ra điểm nóng về ma túy kéo dài mà không kịp thời phát hiện, xử lý thì người phụ trách phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Việt Bằng nhấn mạnh.