Chiếc xe chở 2 nạn nhân và quyết định khẩn cấp của CSGT Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 7h45 ngày 29/9, tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh (Hà Nội), trong khi làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn nhận được đề nghị hỗ trợ từ một lái xe đang đưa 2 người bị tai nạn lao động đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhận thấy một trong hai nạn nhân bị thương nặng, cần được cấp cứu khẩn cấp, hai cán bộ Cảnh sát giao thông đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng để mở đường, hỗ trợ phương tiện chở nạn nhân nhanh chóng di chuyển qua khu vực đông phương tiện.

2 nạn nhân trên đường đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, phương tiện chở các nạn nhân nhanh chóng tiếp cận Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tạo điều kiện để các nạn nhân được cấp cứu và điều trị.

Hành động của hai cán bộ Cảnh sát giao thông thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an vì Nhân dân phục vụ.