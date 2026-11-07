Ngựa quen đường cũ

Theo nội dung vụ án, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên cả 3 bị can: Hùng, Thọ, Cẩm rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Vào ngày 19-5-2026, Hùng, Thọ và Cẩm chở nhau bằng xe ô tô đến Công ty N.H. (xã Xuân Bắc) thì nhìn thấy xe ba gác chở nhiều sắt thép, tôn nên đã lấy trộm. Tổng tài sản các bị can trộm cắp là hơn 21 triệu đồng.

Trước đó, Hùng từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 4 lần, từng bị xử phạt tù về các tội: trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn Thọ từng bị xử phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản; bị công an xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cẩm từng bị xử phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.