Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2023, Lâm đã cho anh Phạm Quỳnh D. (SN1984, trú tại phường Bình Thuận) và anh Lê Trường S. (SN 1987, trú tại xã Hàm Thuận Bắc) vay mỗi người 20 triệu đồng với mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 120%/năm.

Đối tượng Huỳnh Minh Lâm - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian từ tháng 2/2023 đến 9/2026, Lâm đã thu của anh D. là 69 triệu đồng tiền lãi, thu của anh S. là 47,3 triệu đồng tiền lãi và anh D. đã trả 5 triệu đồng tiền gốc vay, anh S. đã trả 15 triệu tiền gốc vay.

Quá trình xác minh cho thấy, Huỳnh Minh Lâm tự giới thiệu là người có tiền nhàn rỗi, nhận cho vay nhanh, thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp. Khi cho vay, Lâm yêu cầu người vay viết giấy nhận nợ, giấy tay hoặc giữ giấy tờ tùy thân, sau đó thu tiền lãi theo tháng. Các giấy tờ vay tiền chỉ ghi số tiền gốc, không ghi lãi suất thỏa thuận nhằm che giấu hành vi cho vay lãi nặng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng còn xác định Lâm đã cho một số người khác vay tiền với mức lãi suất từ 120% đến 240%/năm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ những người vay khác và xử lý theo quy định của pháp luật.