Chỉ 6 ngày sau khi một nhóm người lạ đến xem nhà, căn nhà của ông Võ Văn Đ. đã bị sang tên cho người khác. Sau đó, căn nhà được dùng làm tài sản thế chấp ngân hàng để vay 14 tỷ đồng.