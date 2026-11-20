Hội đồng xét xử vụ án.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đinh Văn Hòa (SN 2007, trú tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình) bị truy tố về 3 tội “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đinh Ngọc Đĩnh (SN 2007, cùng trú tại xã Phú Long) bị truy tố về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai bị cáo Đinh Văn Hòa và Đinh Ngọc Đĩnh tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 00h15’ ngày 08/12/2025, Đinh Văn Hòa, Nguyễn Trí Thức, Đinh Ngọc Đĩnh, Phan Quang Chinh, Phan Đình Thành, Nguyễn Đình Phương đi trên 3 xe mô tô từ nhà văn hóa xã Yên Khánh đến phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), mục đích để lượn lờ trên đường.

Khi cả nhóm đến ngã tư Kỳ Lân, thuộc tổ dân phố Tân Thành, phường Hoa Lư, theo hướng đi Hà Nội, thì bị một nhóm nam thanh niên không rõ tên, tuổi, địa chỉ đi trên 2 xe mô tô theo hướng ngược chiều ném vỏ chai bia nhưng không trúng ai.

Sau khi bị ném, Thức, Hòa hô hào đi tìm hung khí để đánh nhau. Đĩnh lấy trong cốp xe ra 1 thanh đao, giắt lưỡi đao vào bụng; Hòa cầm 1 thanh kiếm (kiếm nhật), Thức ngồi sau cầm 1 thanh kiếm (kiếm ống), cả nhóm điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ trên các tuyến đường.

Khi đến đường Trần Hưng Đạo, rẽ vào Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, cả nhóm gặp anh Trần Vũ Đức Duy điều khiển xe mô tô chở anh Bùi Xuân Lộc, đi hướng ngược chiều.

Cả nhóm điều khiển xe đuổi theo Duy và Lộc đến một quán karaoke (thuộc phố Tân Thịnh, phường Hoa Lư). Tại đây, Duy lấy một tuýp sắt khua về phía nhóm của Thức nhưng không trúng ai.

Hòa, Thức mỗi người cầm một kiếm đuổi Duy thì bị Duy cầm tuýp sắt vụt 1 phát trúng vào tay trái của Thức. Thức cầm kiếm chém 1 phát trúng vào tai trái của Duy. Duy bỏ chạy về phía nhà kho thì Hòa, Thức cầm kiếm, Đĩnh cầm Đao tiếp tục đuổi theo với mục đích gây thương tích cho Duy.

Tại nhà kho, Hòa, Thức dùng kiếm chém nhiều nhát, khiến Duy bị thương nặng. Trong lúc Hòa, Thức dùng kiếm chém Duy thì Đĩnh cầm đao đứng chặn ở cửa nhà kho. Hậu quả, anh Trần Vũ Đức Duy bị giảm 53% sức khỏe.

Theo cáo trạng, hành vi của Đinh Văn Hòa, Đinh Ngọc Đĩnh thể hiện sự coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng vũ lực, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Quang cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Đinh Văn Hòa và Đinh Ngọc Đĩnh thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại;…

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hòa 8 năm 3 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”; bị cáo Đinh Ngọc Đĩnh 7 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan đến vụ án này, hành vi “Cố ý gây thương tích” của Nguyễn Trí Thức đã được tách ra để xử lý trong vụ án khác. Thức đã bị truy tố và đưa ra xét xử.

Ngoài ra, Nguyễn Trí Thức còn có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Thức mới 15 tuổi 8 tháng 20 ngày (chưa đủ 16 tuổi) nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngày 22/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt cảnh cáo đối với Nguyễn Trí Thức về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với hành vi của Phan Quang Chinh, Phan Đình Thành và Nguyễn Đình Phương, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Hành vi của Nguyễn Đoàn Trí Vỹ và Nguyễn Đình Thi có dấu hiệu của tội “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi nêu trên, Chinh, Thành, Phương, Thi, Vỹ chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt cảnh cáo đối với Phan Quang Chinh, Phan Đình Thành, Nguyễn Đình Phương, Nguyễn Đoàn Trí Vỹ; xử phat tiền 2 triệu đồng đối với Nguyễn Đình Thi.

Đối với hành vi của Trần Vũ Đức Duy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã chuyển phần tài liệu liên quan đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.