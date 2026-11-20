Trọng tâm mới nhất trong vụ kiện Kylie Jenner không chỉ nằm ở những cáo buộc về điều kiện làm việc, mà còn là việc nữ đầu bếp có được tiếp tục sử dụng tên ẩn danh Jane Doe trong quá trình tố tụng hay không.

Theo Page Six, ngày 23/10, luật sư của Kylie Jenner đã nộp đơn lên Tòa án Los Angeles, đề nghị buộc nguyên đơn công khai danh tính thật. Phía người mẫu cho rằng những cáo buộc liên quan đến thai kỳ không đủ cơ sở để người phụ nữ được giữ kín thông tin cá nhân.

Kylie Jenner tiếp tục đối mặt với những vụ kiện mới.

Đề nghị này vấp phải sự phản đối từ luật sư Della Shaker, người đại diện cho nữ đầu bếp. Bà đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc công khai danh tính khi Kylie Jenner và những người liên quan đã biết nguyên đơn là ai. "Kylie Jenner đã biết danh tính của Jane Doe. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô ấy cho rằng công chúng cũng cần biết điều đó?", luật sư Della Shaker nói.

Theo đại diện pháp lý của nguyên đơn, thân chủ từng trải qua cú sốc mất con và lo ngại việc bị công khai danh tính sẽ khiến cô tiếp tục đối mặt với áp lực, tổn thương tinh thần.

Nữ đầu bếp nộp đơn kiện Kylie Jenner cùng một số bên liên quan vào ngày 22/6, với các cáo buộc phân biệt đối xử khi mang thai, quấy rối, trả đũa và sa thải trái pháp luật.

Theo nội dung đơn kiện, người phụ nữ thông báo với cấp trên vào tháng 12/2024 rằng cô đang mang thai khoảng ba tháng và cần được điều chỉnh công việc để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, cô cho biết vẫn phải làm việc trong thời gian dài, đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ đòi hỏi thể lực.

Một trong những sự việc được nguyên đơn đề cập xảy ra sau khi cô phục vụ tiệc sinh nhật của con Kylie Jenner tại Palm Springs ngày 1/2/2025. Nữ đầu bếp cho biết bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức nghiêm trọng. Sáng hôm sau, cô bị xuất huyết và phải đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ thông báo không còn phát hiện nhịp tim thai nhi.

Người phụ nữ cho rằng điều kiện làm việc khắc nghiệt đã góp phần dẫn đến biến cố này. Dù vậy, đây là lập luận từ phía nguyên đơn, chưa phải kết luận được tòa án xác nhận.

Phía Kylie Jenner bác bỏ việc nữ doanh nhân trực tiếp tuyển dụng nữ đầu bếp, đồng thời phản đối những lập luận liên quan đến quan hệ lao động được nêu trong đơn kiện.

Ngoài tranh chấp với nữ đầu bếp, Kylie Jenner còn đối diện ba vụ kiện khác từ những người từng làm công việc giúp việc gia đình. Các vụ việc có những cáo buộc liên quan đến phân biệt đối xử, môi trường làm việc và sa thải trái pháp luật.

Trong đó, một cựu nhân viên cáo buộc từng bị nhốt trong tủ quần áo hơn một giờ, tiếp xúc với hơi cay và bị chó cắn. Những nội dung này hiện vẫn là cáo buộc trong các vụ kiện, chưa được chứng minh tại tòa.

Luật sư Michael Rhodes, đại diện Kylie Jenner, bác bỏ các cáo buộc và cho rằng những vụ kiện thiếu căn cứ. Ông khẳng định phía nữ doanh nhân sẽ tích cực bảo vệ quyền lợi trước tòa.

Trong vụ kiện của nữ đầu bếp, phiên điều trần về yêu cầu giữ kín danh tính nguyên đơn dự kiến diễn ra ngày 28/1/2027. Kết quả phiên điều trần sẽ quyết định liệu người phụ nữ có được tiếp tục sử dụng tên Jane Doe trong quá trình tố tụng hay phải công khai danh tính.