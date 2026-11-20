Ngày 20/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bổ sung quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Văn Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/4, Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên) đặt mua tivi và máy giặt tại siêu thị Điện máy Xanh.

Tiếp theo, ngày 1/5, đối tượng tiếp tục đặt mua tủ lạnh và máy giặt tại cửa hàng điện máy Nam Anh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

Tuy nhiên, đối tượng Tuấn đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tài sản của 2 đơn vị bán hàng trên, với tổng trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 58,5 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đến ngày 2/5, Tuấn đưa ra thông tin gian dối để đặt mua điện thoại di động Vivo X200 Pro Mini 5G trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Sau đó, Tuấn chiếm đoạt chiếc điện thoại của nhân viên giao hàng SPX, trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 19 triệu đồng.

Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Tuấn. (Ảnh: CAHY).

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ việc trên.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Văn Tuấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 3 lần, với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 77,5 triệu đồng.

Đến ngày 19/11, Cơ quan Công an thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Trần Văn Tuấn, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của đối tượng.

Mở rộng điều tra, ngoài vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, cơ quan Công an còn xác định Trần Văn Tuấn là bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.