Ẩn mình trong một căn nhà thuê trên địa bàn phường Hoàng Mai, một nhóm người nước ngoài tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với các nạn nhân được nhắm đến chủ yếu là người Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an thành phố Hà Nội đã bất ngờ đột kích, phát hiện và đấu tranh với nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Đáng chú ý, có đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tham gia hoạt động phạm tội. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã lừa đảo 57 người bị hại, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.