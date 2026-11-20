Công an xã Phúc Thịnh phát hiện, bắt giữ 20 vụ phạm tội về ma túy
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, Công an xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm. Qua đó, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy đã được phát hiện, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-xa-phuc-thinh-phat-hien-bat-giu-20-vu-pham-toi-ve-ma-tuy-24626112017154606.htm