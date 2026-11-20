Chiều 20/11, ông Aphichat Saelu (thường gọi là Ae), nhà thầu xây khu biệt thự có hồ bơi ở Phuket, cùng luật sư Amnuaiporn Maneewan (thường gọi là luật sư Kung) đến Cục Cảnh sát Điều tra Trung ương ở Bangkok nghe cáo buộc cùng nhau rửa tiền trong vụ quỹ Ongkorn Thamdee của Hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000). Theo Daily News và The Bangkok Insight, ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Nhà thầu của Boom Panadda: Từ người bị hại thành bị can

Theo The Bangkok Insight, ông Aphichat đã lập bảng thống kê và nộp đủ chứng cứ về dòng tiền liên quan đến mình, tổng cộng 92 triệu baht (khoảng 70,2 tỷ đồng). Con số ban đầu chỉ khoảng 30 triệu baht (khoảng 22,9 tỷ đồng), sau khi cảnh sát đối chiếu thêm với các ngân hàng khác thì tăng dần lên 45 triệu, 75 triệu rồi 92 triệu baht. Phần tăng thêm đến từ các khoản chuyển từ tài khoản cá nhân của ông Atip Anantawan (thường gọi là Got), chồng Boom Panadda.

Ông Aphichat nói chỉ thấy tên ông Atip trên phiếu chuyển tiền nên không biết tiền có nguồn gốc từ đâu. Theo Daily News, cảnh sát giải thích số tiền này được chuyển từ tài khoản quỹ sang tài khoản cá nhân của ông Atip trước khi đến tay nhà thầu, nên bị tính vào dòng tiền. Ông nộp cho cảnh sát hơn 1.000 trang tin nhắn trò chuyện qua ứng dụng LINE để giải thích vì sao mình tin lời phía bên kia, đồng thời cho rằng không chỉ mình ông bị thuyết phục.

Nhà thầu Aphichat Saelu (Ae) trả lời báo chí sau khi nghe cáo buộc chiều 20/11. Ảnh: Daily News

Ông Aphichat cho biết từng đến cảnh sát trước với tư cách người bị hại vì không được trả tiền công và bị lấy lại công trình mà không có lời giải thích. Ông nói đã hợp tác và khai sự thật, sốc mấy ngày đầu khi biết mình thành bị can, nhưng nay đã bình tĩnh. Theo The Bangkok Insight, ông tiếc vì sự tin tưởng suốt 10 năm bị lợi dụng. Ông vẫn sẽ theo đuổi đơn tố cáo với tư cách người bị hại để đòi lại thiệt hại.

Luật sư Amnuaiporn cho biết thân chủ không biết nguồn gốc số tiền, tiền chỉ đi qua tài khoản của ông và toàn bộ tài liệu đã được nộp. Cũng ngày 20/11, nhà thầu Sathit Srivichai (thường gọi là Em), người thi công khu trụ sở quỹ ở tỉnh Pathum Thani, đến từ sáng sớm để tránh phóng viên. Ông cũng phủ nhận cáo buộc và không trả lời phỏng vấn.

Như vậy, cả 6 người lô 2, gồm 4 thành viên hội đồng quản trị và 2 nhà thầu, đều đã nghe cáo buộc và đều phủ nhận.

Chủ tiệm trang sức: 53 món của Boom Panadda đều là hàng thật

Theo Thairath, Komchadluek và MGR Online, cảnh sát phát hiện tổng cộng hơn 45 triệu baht (khoảng 34,3 tỷ đồng) được chuyển từ tài khoản cá nhân của Boom Panadda và tài khoản quỹ vào tài khoản của bà Raya Isarayotsawadee, chủ một cửa hàng trang sức ở Chiang Mai. Con số này cao hơn nhiều so với mức khoảng 10-20 triệu baht mà các báo đưa tin trước đó. Cảnh sát chưa công bố mỗi tài khoản chuyển bao nhiêu.

Ngày 19/11, bà Raya, thường được báo chí Thái gọi là “Hi-so Raya”, đến Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan để giải trình và kiểm tra 53 món trang sức cảnh sát thu giữ tại 2 căn hộ đứng tên Boom Panadda, gồm vòng cổ, nhẫn và hoa tai. Bà cho biết toàn bộ 53 món đều được Boom Panadda mua tại cửa hàng của bà từ năm 2024 đến 2026, kèm giấy chứng nhận hàng thật. Theo bà, đây chỉ là một phần số hàng cô đã mua. Cảnh sát chưa công bố tổng số món.

Bà Raya khẳng định toàn bộ số tiền chuyển đến là tiền mua hàng. Theo Thairath, bà cho biết giao dịch do nhân viên quản trị bán hàng của cửa hàng phụ trách vì bà bận bán hàng trực tuyến qua các buổi phát trực tiếp nên không kiểm tra tiền chuyển từ tài khoản nào. Đến khi biết có tiền từ tài khoản quỹ, bà rất căng thẳng. Một nguồn tin cho biết hồ sơ chứng từ bà nộp tương đối đầy đủ.

Bà Raya Isarayotsawadee đến cơ quan điều tra giải trình hôm 19/11. Ảnh: Thairath

Cha của Boom Panadda, chủ tiệm trang sức có thể bị triệu tập lô 3

Theo Siam Rath, dẫn lời Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD, cảnh sát đang chuẩn bị triệu tập lô 3 gồm 3 người có liên quan đến dòng tiền: cha của Boom Panadda, bà Raya và một người làm sổ sách cho cô, được cảnh sát gọi bằng chữ viết tắt “R.”. Theo kết quả điều tra trước đó, cha cô nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quỹ. Cả 3 sẽ được mời giải trình việc nhận tiền hoặc lợi ích có chính đáng hay không.

Theo Thairath và Komchadluek, ngày 23/11, nhóm điều tra sẽ họp để quyết định có chuyển tư cách của bà Raya từ nhân chứng thành bị can hay không. Theo Siam Rath, người bán túi hiệu từng bị thu giữ hàng trước đó chưa có tên trong danh sách lô 3, vì cảnh sát cần xem xét thêm chứng cứ.

Thủ quỹ và quyền chủ tịch quỹ của Boom Panadda phủ nhận cáo buộc

Ngày 19/11, bà Pornphan Phumrin (thường gọi là Patty), phó chủ tịch kiêm quyền chủ tịch quỹ và thủ quỹ Aphiwut Phumpha (biệt danh Angun) đến ECD nghe 3 cáo buộc: cùng nhau lừa đảo công chúng, cùng nhau đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và cùng nhau rửa tiền.

Theo Komchadluek và MGR Online, buổi làm việc kéo dài đến khoảng 22h-23h. Cả 2 phủ nhận toàn bộ cáo buộc, được điều tra viên cho tạm thả và hẹn quay lại vào ngày 18/12. Trước đó, ông Pratchawin Bunchup và luật sư Sirikhwan Nilkan (thường gọi là luật sư Ple) cũng đã nghe cáo buộc và phủ nhận.

Bà Pornphan và luật sư Ple chính là 2 người đã đến cảnh sát tố cáo Boom Panadda tội biển thủ tài sản hôm 5/11. Thủ quỹ Aphiwut là người có khoảng 36 triệu baht (khoảng 27,5 tỷ đồng) chuyển từ tài khoản quỹ sang các tài khoản liên quan. Ông từng khẳng định mọi khoản tiền đều dùng cho công việc cứu hộ.

Thủ quỹ Aphiwut Phumpha, một trong 6 người lô 2 đã nghe cáo buộc. Ảnh: Thairath

Ông Thatphum cũng khẳng định cảnh sát chắc chắn kịp hoàn tất hồ sơ lô đầu, gồm vợ chồng Boom Panadda, để đề nghị truy tố trong thời hạn tạm giam. Bốn thành viên hội đồng quản trị được hẹn quay lại ngày 18/12 để cùng hồ sơ chuyển sang viện công tố.

Vợ chồng Boom Panadda bị tạm giam từ ngày 7/11. Họ bị cáo buộc dùng sai mục đích khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp. Cả 2 phủ nhận cáo buộc. Họ hiện là bị can, chưa bị viện công tố truy tố và chưa bị tòa án kết tội.

Cảnh sát khám căn hộ của Boom Panandda:

Video: Thairath