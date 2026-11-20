Theo cáo trạng, vào khoảng 1h30 ngày 4/9/2026, tại nhà ở thuộc tổ dân phố Bích Nhôi, phường Nhị Chiểu, Trương Công Bằng đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy loại Methamphetamine, mặc dù đang trong thời gian bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, Công an phường Nhị Chiểu tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy có bám dính chất ma túy cùng 0,026g Methamphetamine.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Công Bằng.

Kết quả giám định xác định mẫu nước tiểu của Bằng có chứa chất Methamphetamine.

Quá trình xác minh nhân thân cho thấy, Bằng từng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 21/7/2025, bị cáo chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngoài ra, năm 2010, Bằng từng bị xử lý hành chính về hành vi gây mất trật tự tại xí nghiệp; năm 2013, bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 31/8/2015, Bằng chấp hành xong hình phạt tù.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra và kết quả xét hỏi công khai, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Công Bằng 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.