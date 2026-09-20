Nghệ sĩ Kiều Oanh bị thay thế

Sau khi vươn lên Top 1 doanh thu trong ngày đầu tiên ra mắt, Út Lan 2 có sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh bất ngờ bị thay thế ở vị trí dẫn đầu khi lùi xuống Top 2 tính đến đầu ngày 20/9. Màn đổi ngôi diễn ra trong những ngày chiếu sớm, trước khi bộ phim kinh dị chính thức phát hành trên toàn quốc vào ngày 25/9.

Việc Út Lan 2 mất ngôi đầu khiến màn trở lại phòng vé của Kiều Oanh tiếp tục được chú ý. Trước đó, tác phẩm từng vượt Lên Hương để dẫn đầu doanh thu trong ngày, tạo được hiệu ứng tích cực ngay trước thời điểm chính thức ra rạp.

Nghệ sĩ Kiều Oanh trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong Út Lan 2. Ảnh: ĐPCC

Ngay từ khi mở suất chiếu đặc biệt tối 18/9, Út Lan 2 đã nhanh chóng tạo sức ép lên các tác phẩm đang dẫn đầu phòng vé. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim đã bán khoảng 15.000 vé trên hơn 1.100 suất chiếu và thu hơn 1,1 tỷ đồng, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu trong ngày.

Đáng chú ý, Út Lan 2 khi đó mới chỉ trong giai đoạn chiếu sớm. Lịch chiếu đặc biệt được kéo dài từ ngày 18 đến hết 20/9, trước khi bộ phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 25/9. Con số này cho thấy bộ phim đang nhận được sự quan tâm đáng kể dù chưa bước vào lịch phát hành chính thức.

Trong Út Lan 2, Kiều Oanh đảm nhận vai dì Tư, một nhân vật góp phần quan trọng trong câu chuyện. Khi nhân vật Đen do Phương Nam thủ vai bắt được một con rắn hai đầu rồi mang bán cho dì Tư. Từ đây, hàng loạt cái chết bí ẩn bắt đầu xảy ra tại ngôi làng ven sông. Vai diễn này cũng mang đến cho Kiều Oanh nhiều không gian thể hiện hơn so với những hình tượng hỗ trợ mà nữ nghệ sĩ từng đảm nhận. Nhân vật có những diễn biến tâm lý riêng, đồng thời xuất hiện trong các phân đoạn đòi hỏi khả năng diễn xuất hình thể.

Kiều Oanh đảm nhận vai dì Tư, nhân vật có nhiều bí ẩn trong Út Lan 2. Ảnh: ĐPCC

Đây là một trong những điểm khiến sự trở lại của Kiều Oanh nhận được sự chú ý. Sau thời gian chủ yếu xuất hiện ở những tuyến nhân vật phụ, nữ nghệ sĩ có cơ hội đảm nhận một vai có vị trí rõ nét hơn trong một dự án điện ảnh kinh dị. Không dừng lại ở việc đảm nhận một nhân vật có nhiều đất diễn, Kiều Oanh còn gây chú ý bởi quá trình thực hiện các cảnh quay tại bối cảnh miền Tây. Bộ phim được ghi hình tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, nơi ê-kíp khai thác không gian sông nước, rừng ngập và những khu vực mang màu sắc đặc trưng Nam Bộ.

Theo chia sẻ, nữ nghệ sĩ phải thực hiện nhiều cảnh quay trong điều kiện khá khắc nghiệt. Những phân đoạn hành động, giằng co hay di chuyển trong môi trường tự nhiên đòi hỏi Kiều Oanh phải chủ động chuẩn bị thể lực và thích nghi với bối cảnh.

Việc Út Lan 2 nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong ngày chiếu sớm cho thấy sức hút ban đầu của tác phẩm. Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng doanh thu ngày vốn có thể thay đổi liên tục khi các bộ phim cùng lúc cạnh tranh khán giả.

Đáng chú ý, Út Lan 2 đang khai thác dòng phim kinh dị, một thể loại thường có khả năng tạo hiệu ứng phòng vé tại Việt Nam khi sở hữu câu chuyện đủ mới và yếu tố quảng bá phù hợp. Phần hai lần này mở rộng câu chuyện sang không gian sông nước miền Tây, khai thác truyền thuyết Hà Bá, rắn hai đầu và nhiều nghi thức dân gian Nam Bộ.

Út Lan 2 khai thác không gian sông nước miền Tây cùng những yếu tố kinh dị và dân gian. Ảnh: ĐPCC

Với doanh thu của phần đầu vượt 90 tỷ đồng, kỳ vọng dành cho Út Lan 2 vì thế cũng được đặt ở mức cao hơn. Tuy nhiên, việc tác phẩm có thể tiến xa đến đâu vẫn phụ thuộc vào sức giữ chân khán giả sau giai đoạn chiếu sớm và phản ứng của người xem khi phim chính thức phát hành. Sự thay đổi vị trí của Út Lan 2 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày cho thấy cuộc đua phòng vé vẫn còn nhiều biến động. Với riêng Kiều Oanh, việc bộ phim nhanh chóng tạo được chú ý giúp nữ nghệ sĩ có một màn trở lại điện ảnh đáng kể, đặc biệt khi cô được trao một vai diễn có nhiều không gian thể hiện hơn.

Nếu tiếp tục duy trì tốc độ bán vé và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, Út Lan 2 có cơ sở để hướng tới một cột mốc doanh thu đáng kể. Khi đó, màn trở lại của Kiều Oanh cũng có thể được xem là một dấu mốc mới trong hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ.