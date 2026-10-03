7 bộ phim cổ trang cưới trước yêu sau được đánh giá cao

1. Trục Ngọc

Diễn viên chính: Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi

Trục Ngọc được giới thiệu là một trong những phim cổ trang nổi bật năm 2026, khai thác mô-típ cưới trước yêu sau. Phàn Trường Ngọc là cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề giết mổ. Để bảo vệ gia sản, cô đưa Hầu gia Tạ Chinh đang gặp biến cố về ở rể. Hai người trước tiên ký khế ước rồi mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Ở phần đầu, phim tập trung vào những câu chuyện đời thường, mang màu sắc dân dã và gần gũi. Khi chiến loạn xảy ra, thân phận thật của Tạ Chinh được hé lộ. Phàn Trường Ngọc cầm đao ra chiến trường, còn Tạ Chinh trở lại với thân phận tướng quân. Từ cuộc hôn nhân theo khế ước, hai người dần trở thành đồng đội cùng đối mặt với sinh tử.

Trục Ngọc là một trong những phim cổ trang nổi bật năm 2026.

2. Chiết Yêu

Diễn viên chính: Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh

Nữ chính của Chiết Yêu không phải nữ tướng tung hoành nơi chiến trường nhưng sở hữu sự thông minh và khả năng ứng biến. Hai gia tộc Ngụy và Kiều vốn có mối thù truyền kiếp. Vì lợi ích gia tộc, Tiểu Kiều thay chị gái gả cho Ngụy Thiệu, một nhân vật có thế lực.

Cuộc hôn nhân bắt đầu khi hai người vốn là kẻ thù. Sau khi về chung một nhà, họ liên tục thăm dò và đề phòng lẫn nhau. Tình cảm của cặp đôi được phát triển qua những lần đối đầu, nguy hiểm và đấu trí thay vì dựa vào những tình tiết ngọt ngào đơn thuần. Phim phù hợp với khán giả yêu thích kiểu cặp đôi cùng mạnh, liên tục giằng co trong chuyện tình cảm.

Chiết Yêu do Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh đóng chính.

3. Khanh Khanh Nhật Thường

Diễn viên chính: Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi

Đây là một trong những phim cổ trang được biết đến từ giai đoạn đầu sự nghiệp của Điền Hi Vi, xây dựng mối quan hệ oan gia giữa nam nữ chính. Trong cuộc liên hôn tại Tân Xuyên, Lục thiếu chủ Doãn Tranh và Lý Vi từ hai người xa lạ trở thành vợ chồng.

Sau khi kết hôn, cả hai dần trở thành những người đồng hành và chữa lành cho nhau. Phim dành nhiều thời lượng cho các mối quan hệ, sinh hoạt đời thường và những câu chuyện xoay quanh ẩm thực. Không tập trung vào các tình tiết ngược tâm, tác phẩm mang màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với khán giả yêu thích mô-típ cưới trước yêu sau.

Khanh Khanh Nhật Thường do Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi đóng chính.

4. Giai Ngẫu Thiên Thành

Diễn viên chính: Nhậm Gia Luân, Vương Hạc Nhuận

Giai Ngẫu Thiên Thành là phim tiên hiệp của Nhậm Gia Luân, lên sóng năm 2026. Nam chính Lục Thiên Kiều là thiếu chủ tộc Chiến Quỷ, mang lời nguyền "ngũ bất toàn" và luôn tìm cách trở thành người phàm.

Trong khi đó, đệ tử tiên môn Tân Mễ muốn thay đổi vận mệnh nên ký khế ước kết hôn với Lục Thiên Kiều. Ban đầu, cả hai đến với nhau vì mục đích riêng. Sau những biến cố cùng trải qua, họ dần hiểu tính cách và sự trọng tình trọng nghĩa của đối phương. Mối quan hệ từ sự ràng buộc vì lợi ích chuyển thành tình cảm chân thành.

Giai Ngẫu Thiên Thành là phim tiên hiệp của Nhậm Gia Luân và Vương Hạc Nhuận.

5. Trường Lạc Khúc

Diễn viên chính: Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy

Trường Lạc Khúc đánh dấu lần đầu Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy hợp tác trong một bộ phim cổ trang. Nữ chính Nhan Hạnh thay chị gái gả cho Thẩm Độ, Đại các lĩnh của Nội Vệ phủ.

Sau khi kết hôn, hai người cùng phối hợp phá án. Từ chỗ đề phòng và chưa tin tưởng đối phương, họ dần nảy sinh tình cảm. Phim kết hợp mô-típ cưới trước yêu sau với yếu tố điều tra, phá án, giúp tuyến tình cảm được phát triển song song với diễn biến câu chuyện. Những khán giả yêu thích hình mẫu cặp đôi cùng phá án, cùng làm việc và dần phát sinh tình cảm có thể tìm đến tác phẩm này.

Trường lạc khúc với sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy.

6. Giá Kim Thoa - chờ phát sóng

Diễn viên chính: Điền Hi Vi, Diêm An

Giá Kim Thoa là dự án chưa lên sóng của Điền Hi Vi, trong đó nữ diễn viên đảm nhận hai vai. Cô gái xuất thân thấp kém A Sửu phải thay người khác gả vào phủ Quốc công và trở thành vợ của thế tử Lục Trạc đang hôn mê.

Sau khi tỉnh lại, Lục Trạc không dễ dàng tin tưởng người vợ mới. Hai người đặt ra những quy tắc riêng cho cuộc hôn nhân và liên tục thăm dò đối phương. Hai nhân vật do Điền Hi Vi đảm nhận cũng có sự đối lập rõ rệt về tính cách: một người thông minh, biết chừng mực, trong khi người còn lại ngang ngược và thiếu suy nghĩ.

Nam chính được xây dựng là một thế tử bệnh tật, có tính cách thâm trầm. Bên cạnh chuyện tình cảm, phim còn kết hợp các yếu tố đấu đá gia tộc và bí ẩn thân thế.

Giá Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đảm nhận vai chính.

7. Mạc Ly

Diễn viên chính: Bạch Lộc, Thừa Lỗi

Diệp Ly, người sống sót của Ly Sơn, phụng chỉ gả cho Định vương Mặc Tu Nghiêu, người bị xem là "tàn phế". Trước mặt người ngoài, họ thể hiện hình ảnh một cặp vợ chồng ân ái nhưng thực tế cả hai đều có những toan tính riêng.

Sau khi kết hôn, hai người vừa phải diễn tròn vai vợ chồng vừa âm thầm thăm dò đối phương. Khi nhận ra người còn lại đều không phải nhân vật đơn giản, họ quyết định liên thủ để phá vỡ thế cục.

Mạc Ly kết hợp mô-típ cưới trước yêu sau với yếu tố quyền mưu. Tình cảm giữa nam nữ chính phát triển từ đề phòng đến tin tưởng, trong khi cả hai cùng tham gia vào những cuộc đấu trí và giải quyết các vấn đề liên quan đến sự nghiệp.

Mạc Ly có bố nam nữ chính là Bạch Lộc và Thừa Lỗi.