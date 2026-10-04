Liệu 'Trại buôn người' có chạm mốc 350 tỷ đồng

“Hiện tượng” của phòng vé Việt cuối tháng 9, đầu tháng 10 gọi tên Trại buôn người. Bộ phim đầu tay của Toni Dương Bảo Anh đang bứt tốc mạnh mẽ, dù hàng loạt phim Việt hay nước ngoài đổ bộ rạp trong vài tuần trở lại đây.

Dữ liệu từ Box Office Vietnam cho thấy dự án hành động đang có đà tăng trưởng rất mạnh: vượt 200 tỷ đồng chỉ sau khoảng một tuần, tiếp tục có hơn 5.000 suất chiếu mỗi ngày và khoảng cách doanh thu rất lớn so với các đối thủ còn lại trên bảng tổng sắp.

Thậm chí, trong những ngày cuối tuần, phim còn có lúc tiệm cận 5.600 suất chiếu, chiếm tỷ lệ hơn 70% - con số hiếm thấy tại thị trường điện ảnh nội địa. Trước Trại buôn người, bộ phim gần nhất làm được điều nói trên là “bom tấn” Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền (tháng 9/2025).

Bộ phim vẫn còn một chặng dài để kiếm tiền trước khi loạt phim Việt khác trình chiếu. Phim của Toni Dương Bảo Anh đang được giới quan sát lẫn khán giả dự đoán vượt con số 300 tỷ đồng.

Chuyên gia: ‘Trại buôn người thắng nhưng lắm hạn chế’

Ra rạp trong thời điểm mà khán giả Việt đang bủa vây hoài nghi với phim nội địa khi một loạt tác phẩm phát từ dịp lễ Quốc khánh đến hết gần cuối tháng 9 đều bị chê bai về chất lượng. Những dự án về đề tài, thể loại gia đình, kinh dị, remake bắt đầu trở thành món ăn nguội lạnh, gây thất vọng cho người xem. Ở bối cảnh công chúng điện ảnh Việt cần một “thực đơn” mới lạ để giải ngán, Trại buôn người của Toni Dương Bảo Anh, khai thác đề tài nóng, gây nhức nhối dư luận thời gian qua về nạn buôn người, lừa đảo xuyên biên giới, xuất hiện đúng thời điểm, như một chất “xúc tác” mạnh, đủ sức lôi kéo người xem trở lại màn ảnh rộng.

Tác phẩm nhanh chóng tạo ra sự áp đảo về suất chiếu, lượng vé bán ra và doanh thu trong hơn một tuần qua. Phim tạo ra sự cách biệt xa khi thu hàng chục tỷ đồng trong một ngày. Tính đến chiều 3/10, phim thu về hơn 240 tỷ đồng, với số suất chiếu hơn 5.500 suất chiếu và vé bán ra dao động hơn 277.000. Tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức rất cao.

Những tranh luận liên quan đến chất lượng dự án, diễn xuất của dàn cast với hai luồng khen, chê kịch liệt bùng nổ trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít khán giả còn đưa ra so sánh với series sinh tồn nổi tiếng của Hàn Quốc là Squid Game (Hwang Dong-hyuk) hoặc dự án nội địa Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường)...

Trại buôn người có số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động vượt 10.000 người.

Ở góc nhìn về truyền thông, Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam trao đổi với Tri Thức - Znews dự án Trại buôn người đã đi đúng đường ngay từ đầu khi định vị sản phẩm rõ ràng là một phim hành động - sinh tồn trực diện, quản lý tốt kỳ vọng của người xem, giúp họ đạt sự thỏa mãn về mặt giải trí khi ra rạp.

Sự đầu tư hoành tráng về quy mô sản xuất, dàn dựng đại cảnh chân thực cùng dàn diễn viên kỷ lục đã mang lại trải nghiệm thị giác mới mẻ, kích hoạt hiệu ứng truyền miệng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, sức hút của phim còn đến từ sự kết hợp giữa tính thời sự nhạy cảm và tư duy làm phim thương mại quyết liệt. Bộ phim khai thác trực diện "nỗi sợ hãi nguyên thủy" của xã hội trước cạm bẫy "việc nhẹ lương cao" và nạn buôn người xuyên biên giới. Khán giả ra rạp chủ yếu để giải trí nhưng mang tâm lý tìm kiếm sự kiểm chứng, thấu hiểu những góc khuất tàn khốc từng được phản ánh trên báo chí.

Thành công này còn do bởi ngôn ngữ điện ảnh dồn dập, khai thác triệt để thủ pháp "không gian đóng" và áp lực thời gian sinh tồn. Việc đặt nhân vật vào bối cảnh ngột ngạt của sào huyệt tội phạm giúp duy trì sự căng thẳng liên tục. Bên cạnh đó, phim tạo điểm tựa cảm xúc bằng sự đối lập gay gắt giữa tình thân gia đình ấm áp và sự phi nhân tính của đường dây lừa đảo.

Dù vậy, xét về khía cạnh chất lượng điện ảnh, phim còn bộc lộ không ít hạn chế về cấu trúc. Kịch bản ôm đồm dàn nhân vật quá đông khiến chiều sâu tâm lý chưa được khắc họa trọn vẹn, tuyến phản diện xây dựng còn xơ cứng theo công thức và một số tình tiết hành động chưa thực sự đảm bảo tính logic sinh lý. Những lỗ hổng kịch bản dễ dàng nhận thấy. Bù lại, điểm cộng của ê-kíp là tinh thần dấn thân, sự nghiêm túc trong dàn dựng đại cảnh.

Chung quan điểm, nhà sản xuất Cao Tùng cho hay một bộ phim đạt hơn 200 tỷ đồng hiếm khi chỉ nhờ một yếu tố. Tác phẩm phải gặp nhau ở chung một giao điểm về sản phẩm, thị trường, truyền thông và tâm lý khán giả.

Trại buôn người rõ ràng vẫn có những điểm gây tranh luận về kịch bản. Tác phẩm hành động còn tham lam ở một số tình tiết và cách xử lý chưa thuyết phục. Nhưng điều đó không phủ nhận việc bộ phim đã tìm đúng thứ mà một bộ phận lớn khán giả đang muốn xem: tính giải trí.

"Ở góc độ thị trường, chất lượng nghệ thuật và khả năng thương mại không phải lúc nào cũng là một đường thẳng. Một bộ phim có thể còn khiếm khuyết nhưng vẫn hiểu rất rõ khán giả của mình. Thậm chí, tôi cho rằng tranh luận cũng là một phần của sức nóng. Người khen nói về phim, người chê cũng nói về phim và cuối cùng những người chưa xem muốn tự mình ra rạp kiểm chứng", ông Cao Tùng trao đổi.

Khả năng cán mốc 350 tỷ đồng?

Nhìn về tiềm năng doanh thu của Trại buôn người trong thời gian tới, các chuyên gia đều cho rằng việc tác phẩm vượt mốc 300 tỷ đồng là trong tầm tay. Tuy nhiên, để cán mốc tới con số 350 tỷ đồng là bài toán thách thức.

Bởi phim vừa thiết lập cột mốc 200 tỷ đồng rất ấn tượng nhờ hiệu ứng tò mò ban đầu và sự ưu tiên suất chiếu từ các cụm rạp, nhưng nhịp tăng trưởng doanh thu theo quy luật phòng vé sẽ bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Để thiết lập những cột mốc trên 300 tỷ đồng, phim bắt buộc phải duy trì được sức bền truyền miệng cực kỳ tốt trong tuần tiếp theo. Tuy nhiên, tác phẩm đang gặp rào cản lớn từ nạn quay lén (cam-leak) và các đoạn clip spoil nội dung tràn lan trên TikTok, Facebook, làm giảm đáng kể động lực ra rạp của nhóm khán giả trung lập. Bên cạnh đó, nhãn độ tuổi T18 cũng khiến phim mất đi tệp khách hàng gia đình và học sinh. Việc cán mốc 350 tỷ đòi hỏi nhà phát hành phải đẩy mạnh các chiến dịch kích cầu sáng tạo đồng thời kích nổ sức mua tại thị trường tỉnh lẻ, giúp phim vượt qua ngưỡng doanh thu kỳ vọng hiện tại", Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm cho biết.

Theo ông Cao Tùng, điều đáng quan tâm hơn con số doanh thu cuối cùng, là Trại buôn người đã chứng minh một điều: phim Việt vẫn có thể tạo ra doanh thu rất lớn ngoài mùa Tết, kỳ nghỉ lễ và không nhất thiết phải dựa vào một thương hiệu đạo diễn đã có sẵn.

Phim được dự đoán vượt 300 tỷ đồng.

Sau thành tích doanh thu đáng kinh ngạc của Trại buôn người, bài học lớn nhất dành đến cho các nhà làm phim là không phải là "thấy phim buôn người thắng thì năm sau cùng làm phim buôn người".

Điều đáng học là khả năng nhìn thấy mối quan tâm đang tồn tại trong xã hội và biến nó thành một trải nghiệm điện ảnh đủ hấp dẫn.

"Trại buôn người chọn một vấn đề khán giả đã quan tâm, đặt nó vào một thể loại dễ tiếp cận là hành động - sinh tồn, tạo những tình huống đủ mạnh để trailer và mạng xã hội có chất liệu lan truyền, rồi đưa khán giả đến rạp bằng một trải nghiệm có quy mô. Tôi nghĩ điện ảnh thương mại có một nguyên tắc khá đơn giản: Đừng bắt đầu bằng câu hỏi 'Tôi muốn làm phim gì?', mà nên có thêm câu hỏi 'Tại sao khán giả phải bỏ tiền xem bộ phim này ở rạp ngay lúc này?'. Nếu một nhà làm phim trả lời được cả hai câu hỏi đó cùng lúc, cơ hội chạm tới số đông sẽ lớn hơn rất nhiều", nhà sản xuất chia sẻ.

Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm nói thêm từ case-study kể trên, các đạo diễn Việt cần nhạy bén với những "điểm đau" và nỗi trăn trở của xã hội đương đại, dấn thân thâm nhập thực địa để tích lũy chất liệu chân thực. Việc kết hợp đề tài xã hội nóng với các yếu tố thể loại hành động, sinh tồn, giật gân luôn là công thức hiệu quả để thu hút công chúng.

Cuối cùng là năng lực quản trị sản xuất và cân bằng nghệ thuật. Việc dàn dựng đại cảnh quy mô đòi hỏi tư duy tổ chức nhịp phim gãy gọn và đo lường cảm xúc chuẩn xác. Đạo diễn hãy chú trọng đầu tư kịch bản. Và chiến thắng phòng vé thực sự bền vững đòi hỏi tác phẩm phải sở hữu chiều sâu tâm lý nhân vật và cấu trúc câu chuyện chặt chẽ.

An Anh